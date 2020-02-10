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Бывший претендент на пояс чемпиона мира, николаевец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО), комментируя бой с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), рассказал, что не считает себя проигравшим.
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ФизКультура».
— Впереди будет еще много боев. Но этот, на данном этапе моей карьеры, является одним из главных боев. Прошел, в целом, хорошо. Я считаю, что я не проиграл. Я не пересматривал этот бой, не люблю пересматривать свои бои - постоянно переживаю. Проходит время и только потом могу их смотреть. Даже не полностью посмотрел бой с Джейкобсом и Кулкаем, - сказал Сергей Деревянченко.
Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.
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Бывший претендент на пояс чемпиона мира, николаевец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО), комментируя бой с Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), рассказал, что не считает себя проигравшим.
Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «ФизКультура».
— Впереди будет еще много боев. Но этот, на данном этапе моей карьеры, является одним из главных боев. Прошел, в целом, хорошо. Я считаю, что я не проиграл. Я не пересматривал этот бой, не люблю пересматривать свои бои - постоянно переживаю. Проходит время и только потом могу их смотреть. Даже не полностью посмотрел бой с Джейкобсом и Кулкаем, - сказал Сергей Деревянченко.
Напомним, что украинский боксер из Николаева Сергей Деревянченко решением судей проиграл бой за титулы IBF и IBO против казахстанца Геннадия Головкина. После чего промоутер Эдди Хирн рассказал, что реванш между украинцем Сергеем Деревянченко и казахом Геннадием Головкиным может состояться в 2020 году. Также менеджер бывшего двукратного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе, николаевца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) Кит Конноли считает, что публика будет требовать повторного боя с обладателем титулов IBF, IBO Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин допустил возможность провести реванш с боксером из Николаева Сергеем Деревянченко после своей неубедительной победы над ним.