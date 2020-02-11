Эдиньо, сын легендарного бразильского футболиста Пеле, рассказал, что его отец не хочет выходить из дома, так как не может сделать это без посторонней помощи.

Об этом пишет ZN.ua, ссылаясь на его интервью TV Globo.

— Он очень смущается, стал затворником. Представьте: он король, всегда был такой внушительной фигурой, а сегодня он не может нормально ходить. Он смущен, не хочет выходить на улицу, не хочет, чтобы его замечали, вообще не хочет выходить из дома. Сейчас он довольно слаб. Ему заменили тазобедренный сустав, но реабилитация не была идеальной. Поэтому у него есть проблемы с подвижностью, что вызвало что-то вроде депрессии, - рассказал сын легенды.

В 2019 году трехкратный чемпион мира перенес операцию по удалению камня из мочеточника, а также лечился от мочевой инфекции. В октябре Пеле исполнится 80 лет.

Напомним, в 2016 году боевики «ЛНР» схватили и 3 дня пытали в подвале местного предпринимателя Николая Худобина, который основал первый в мире частный музей футболисту Пеле.

Музей Пеле в Луганске открылся накануне Евро-2012 и до последнего оставался первым и крупнейшим в мире частным музеем в честь великого бразильца.