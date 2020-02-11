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В Николаеве, 9 февраля состоялся Региональный турнир по теннису в возрастной категории до 10 лет «Kids stars».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила София Ольшевская.
По итогам соревновний первое место заняла Мария Кругликова, второе Влад Фастовец, третье Андрей Дмитриев.
За волю к победе отметили Рената Гильмутдинова, Дарью Машкину, Степана Гоцуляка, Нику Гребенникову, Ивана Звягинцева, Регину Гильмутдинову, Элана Шония, Артема Никогосяна, Тимофея Губеладзе.
Турнир прошел при поддержке Федерации тенниса Украины и Федерации тенниса Николаевской Области. Партнёры турнира спортивный клуб «POLO», Дом рекламы «БАШНЯ», автоцентр «ŠKODA Экспресс-Авто», Агентство развития Николаев.
Фото: София Ольшевская
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В Николаеве, 9 февраля состоялся Региональный турнир по теннису в возрастной категории до 10 лет «Kids stars».
Об этом на своей странице в Facebook сообщила София Ольшевская.
По итогам соревновний первое место заняла Мария Кругликова, второе Влад Фастовец, третье Андрей Дмитриев.
За волю к победе отметили Рената Гильмутдинова, Дарью Машкину, Степана Гоцуляка, Нику Гребенникову, Ивана Звягинцева, Регину Гильмутдинову, Элана Шония, Артема Никогосяна, Тимофея Губеладзе.
Турнир прошел при поддержке Федерации тенниса Украины и Федерации тенниса Николаевской Области. Партнёры турнира спортивный клуб «POLO», Дом рекламы «БАШНЯ», автоцентр «ŠKODA Экспресс-Авто», Агентство развития Николаев.
Фото: София Ольшевская