В Николаеве, 9 февраля состоялся Региональный турнир по теннису в возрастной категории до 10 лет «Kids stars».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила София Ольшевская.

По итогам соревновний первое место заняла Мария Кругликова, второе Влад Фастовец, третье Андрей Дмитриев.

За волю к победе отметили Рената Гильмутдинова, Дарью Машкину, Степана Гоцуляка, Нику Гребенникову, Ивана Звягинцева, Регину Гильмутдинову, Элана Шония, Артема Никогосяна, Тимофея Губеладзе.

Турнир прошел при поддержке Федерации тенниса Украины и Федерации тенниса Николаевской Области. Партнёры турнира спортивный клуб «POLO», Дом рекламы «БАШНЯ», автоцентр «ŠKODA Экспресс-Авто», Агентство развития Николаев.

Фото: София Ольшевская