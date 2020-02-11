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Украинские спортсмены с инвалидностью завоевали 84 лицензии на участие в Паралимпийских играх. В общем спортсмены с инвалидностью планируют завоевать 174 лицензии.
Об этом заявил во время заседания организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХІІ Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 году в Токио глава министерства молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский, передает УНН.
— На участие в Паралимпийских играх спортсмены с инвалидностью завоевали 84 лицензии, планируют завоевать 174, - рассказал Владимир Бородянский.
Также он добавил, что с 1 марта на 30% будет увеличено нормативное питания для спортсменов, готовящихся к Олимпиаде и Параолимпийских игр в 2020 году. Кроме того создана рабочая группа по решению тактических и стратегических вопросов спортивной медицины.
Напомним, что трое паралимпийцев из Николаевской области получат стипендии Президента Украины.
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Украинские спортсмены с инвалидностью завоевали 84 лицензии на участие в Паралимпийских играх. В общем спортсмены с инвалидностью планируют завоевать 174 лицензии.
Об этом заявил во время заседания организационного комитета по подготовке и участию спортсменов Украины в Играх ХХХІІ Олимпиады и ХVI Паралимпийских играх 2020 году в Токио глава министерства молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский, передает УНН.
— На участие в Паралимпийских играх спортсмены с инвалидностью завоевали 84 лицензии, планируют завоевать 174, - рассказал Владимир Бородянский.
Также он добавил, что с 1 марта на 30% будет увеличено нормативное питания для спортсменов, готовящихся к Олимпиаде и Параолимпийских игр в 2020 году. Кроме того создана рабочая группа по решению тактических и стратегических вопросов спортивной медицины.
Напомним, что трое паралимпийцев из Николаевской области получат стипендии Президента Украины.