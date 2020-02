Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).

Об этом сообщается в Twitter соревнований.

Четвертая ракетка мира взяла верх над Бибиане Схофс из Нидерландов со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.

The No.1 seed @ElinaSvitolina is through to the @thailandopenhh second round after defeating Schoofs, 6-2, 6-4! pic.twitter.com/tndkUOXxjd