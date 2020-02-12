|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|07:02
|Заход солнца:
|17:10
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:16
|Заход солнца:
|17:08
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.29 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.39 грн
|26.89 грн
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).
Об этом сообщается в Twitter соревнований.
Четвертая ракетка мира взяла верх над Бибиане Схофс из Нидерландов со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.
The No.1 seed @ElinaSvitolina is through to the @thailandopenhh second round after defeating Schoofs, 6-2, 6-4! pic.twitter.com/tndkUOXxjd— WTA (@WTA) February 12, 2020
Во втором круге украинка встретится с австралийкой Сторм Сандерс, которая прошла в основную сетку через квалификацию.
Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) вернулась на 4 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Возглавляет рейтинг WTA по состоянию на 3 февраля 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).
Об этом сообщается в Twitter соревнований.
Четвертая ракетка мира взяла верх над Бибиане Схофс из Нидерландов со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час и 20 минут.
The No.1 seed @ElinaSvitolina is through to the @thailandopenhh second round after defeating Schoofs, 6-2, 6-4! pic.twitter.com/tndkUOXxjd— WTA (@WTA) February 12, 2020
Во втором круге украинка встретится с австралийкой Сторм Сандерс, которая прошла в основную сетку через квалификацию.
Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина по итогам Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) вернулась на 4 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Возглавляет рейтинг WTA по состоянию на 3 февраля 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти.