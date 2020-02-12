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7-9 февраля в Запорожье состоялся ежегодный всеукраинский турнир по настольному теннису. Николаевская юная спортсменка завоевала 3 место.
Об этом сообщает Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета.
Николаев на турнире представляла команда воспитанников ДЮСШ №1 - Матвей Рудь, Александр Шинкарев, Влада Сухорукова и Полина Кривошея.
Лучшего результата достигла Полина Кривошея (2010 года рождения), которая соревновалась в двух возрастных категориях: своей и моложе, и старшей - 2008-09 года рождения.
В своей возрастной категории спортсменка одержала безоговорочную победу. В старшей подгруппе сложилась нелегкая для судей ситуация, когда сразу четыре спортсменки имели одинаковое количество побед и поражений, а следовательно и все они претендовали на вторую и третьи ступени среди призеров.
По итогам Полина Кривошея заняла 3 место, обыграв 14 конкуренток, среди которых десять имеют всеукраинский рейтинг, две из них - чемпионки Украины в разные годы (именно они и были первой и второй).
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).
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7-9 февраля в Запорожье состоялся ежегодный всеукраинский турнир по настольному теннису. Николаевская юная спортсменка завоевала 3 место.
Об этом сообщает Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского горсовета.
Николаев на турнире представляла команда воспитанников ДЮСШ №1 - Матвей Рудь, Александр Шинкарев, Влада Сухорукова и Полина Кривошея.
Лучшего результата достигла Полина Кривошея (2010 года рождения), которая соревновалась в двух возрастных категориях: своей и моложе, и старшей - 2008-09 года рождения.
В своей возрастной категории спортсменка одержала безоговорочную победу. В старшей подгруппе сложилась нелегкая для судей ситуация, когда сразу четыре спортсменки имели одинаковое количество побед и поражений, а следовательно и все они претендовали на вторую и третьи ступени среди призеров.
По итогам Полина Кривошея заняла 3 место, обыграв 14 конкуренток, среди которых десять имеют всеукраинский рейтинг, две из них - чемпионки Украины в разные годы (именно они и были первой и второй).
Напомним, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).