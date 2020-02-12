«Формула-1» отсрочила запланированное на апрель проведение Гран-при в Китае из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили организаторы соревнований.

«В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, «Формула-1» вместе с руководящим органом FIA (Международная автомобильная федерация, — прим.) совместно решили принять запрос об отсрочке, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и фанатов», — отметили в «Формуле-1».

Организаторы соревнования и FIA сообщили, что намерены следить за развитием ситуации и проведут гонку так быстро, насколько это возможно.

Напомним, из-за вспышки и распространения нового коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту.