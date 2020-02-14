Украинская теннисистка из Николаева Леся Цуренко во втором круге турнира серии ITF в Каире, разгромила Лесли Керкхове (№157 мирового рейтинга) 6:2, 6:2.

Об этом пишет Хsport.

Матч продлился 1 час и 3 минуты. За это время Леся Цуренко 3 раза подала навылет, обошлась без двойных ошибок и выиграла 5 геймов на приеме.

Теперь Леся Цуренко сыграет с шестой ракеткой турнира Ларой Арруабарреной. В пяти очных встречах с испанкой украинка победила четыре раза.

Ранее, украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова проиграла австралийке Присцилле Хон в первом раунде Australian Open и вылетела с турнира.