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Украинская теннисистка из Николаева Леся Цуренко во втором круге турнира серии ITF в Каире, разгромила Лесли Керкхове (№157 мирового рейтинга) 6:2, 6:2.
Об этом пишет Хsport.
Матч продлился 1 час и 3 минуты. За это время Леся Цуренко 3 раза подала навылет, обошлась без двойных ошибок и выиграла 5 геймов на приеме.
Теперь Леся Цуренко сыграет с шестой ракеткой турнира Ларой Арруабарреной. В пяти очных встречах с испанкой украинка победила четыре раза.
Ранее, украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова проиграла австралийке Присцилле Хон в первом раунде Australian Open и вылетела с турнира.
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Украинская теннисистка из Николаева Леся Цуренко во втором круге турнира серии ITF в Каире, разгромила Лесли Керкхове (№157 мирового рейтинга) 6:2, 6:2.
Об этом пишет Хsport.
Матч продлился 1 час и 3 минуты. За это время Леся Цуренко 3 раза подала навылет, обошлась без двойных ошибок и выиграла 5 геймов на приеме.
Теперь Леся Цуренко сыграет с шестой ракеткой турнира Ларой Арруабарреной. В пяти очных встречах с испанкой украинка победила четыре раза.
Ранее, украинская теннисистка родом из Николаева Екатерина Козлова проиграла австралийке Присцилле Хон в первом раунде Australian Open и вылетела с турнира.