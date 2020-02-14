Объединительный бой чемпиона мира по версиям WBA, WBC и WBO в легком весе Василия Ломаченко и обладателя титула IBF в той же категории Теофимо Лопеса должен быть объявлен в ближайшее время.

Об этом промоутер украинца Боб Арум рассказал в интервью новостному порталу Boxing Scene.

Он сообщил, что хочет организовать этот поединок 30 мая на легендарной нью-йоркской арене «Мэдисон-сквер-гарден». Также Арум хочет успеть заключить сделку до конца следующей недели, чтобы объявить во время боя Фьюри - Уайлдер и воспользоваться огромным вниманием, которое будет уделено реваншу.

— Мы почти обо всем договорились, наша рабочая дата - 30 мая. И этот бой принадлежит «Гарден». Это поединок Нью-Йорка. Наша цель сейчас - решить все и подписать официально до 22 февраля, чтобы объявить во время боя Фьюри - Уайлдер, - рассказал Боб Арум.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзинговый чемпион по версии WBC Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC.