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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), потеряет две строчки в списке мировой классификации.
Об этом пишет Sport.ua.
Это стало следствием раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине, где она была лидером посева и главной фавориткой соревнований.
Элина сенсационно уступила в четвертьфинале 84 ракетке мира Нао Хибино из Японии. Матч длился 79 минут и закончился со счетом 4:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), потеряет две строчки в списке мировой классификации.
Об этом пишет Sport.ua.
Это стало следствием раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине, где она была лидером посева и главной фавориткой соревнований.
Элина сенсационно уступила в четвертьфинале 84 ракетке мира Нао Хибино из Японии. Матч длился 79 минут и закончился со счетом 4:6, 2:6.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).