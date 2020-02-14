Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая на данный момент четвертое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), потеряет две строчки в списке мировой классификации.

Об этом пишет Sport.ua.

Это стало следствием раннего вылета украинки на турнире международной серии в Хуахине, где она была лидером посева и главной фавориткой соревнований.

Элина сенсационно уступила в четвертьфинале 84 ракетке мира Нао Хибино из Японии. Матч длился 79 минут и закончился со счетом 4:6, 2:6.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы в одиночном разряде турнира WTA International в Хуахине (Таиланд).