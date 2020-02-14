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Воспитанница николаевской школы легкой атлетики Юлия Чумаченко стала серебряным призером международного турнира в польском Лодзе Orlen Cup 2020.
Об этом сообщает Николаевские новости.
В секторе для прыжков в высоту Юлия Чумаченко показала результат 189 сантиметров. Затем она пыталась взять высоту 193 сантиметров, но три попытки были неудачными.
Только спортсменка Камила Личвинко взяла эту высоту, что и принесло ей главную награду соревнований. Всего 8 участниц.
Ранее сообщалось, что Николаевская спортсменка Полина Зубрич выиграла две дистанции на зимнем Чемпионате Украины по плаванию, который проходил в Харькове с 6 по 8 февраля.
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Воспитанница николаевской школы легкой атлетики Юлия Чумаченко стала серебряным призером международного турнира в польском Лодзе Orlen Cup 2020.
Об этом сообщает Николаевские новости.
В секторе для прыжков в высоту Юлия Чумаченко показала результат 189 сантиметров. Затем она пыталась взять высоту 193 сантиметров, но три попытки были неудачными.
Только спортсменка Камила Личвинко взяла эту высоту, что и принесло ей главную награду соревнований. Всего 8 участниц.
Ранее сообщалось, что Николаевская спортсменка Полина Зубрич выиграла две дистанции на зимнем Чемпионате Украины по плаванию, который проходил в Харькове с 6 по 8 февраля.