Украинская спортсменка Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе. Сегодня, 14 февраля, украинка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Риме.

Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.

Юлия Ткач победила россиянку Инну Тражукову со счетом 2:1. Украинка стала лучшей в весовой категории до 62 килограммов.

До этого украинская спортсменка победила представительницу Беларуси Веронику Иванову и бывшую украинку Татьяну Омельченко, которая сейчас выступает за Азербайджан.

Напомним, ранее «золото» континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 килограмм.