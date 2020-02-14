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Украинская спортсменка Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе. Сегодня, 14 февраля, украинка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.
Юлия Ткач победила россиянку Инну Тражукову со счетом 2:1. Украинка стала лучшей в весовой категории до 62 килограммов.
До этого украинская спортсменка победила представительницу Беларуси Веронику Иванову и бывшую украинку Татьяну Омельченко, которая сейчас выступает за Азербайджан.
Напомним, ранее «золото» континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 килограмм.
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Украинская спортсменка Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе. Сегодня, 14 февраля, украинка завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Риме.
Об этом сообщается на странице Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.
Юлия Ткач победила россиянку Инну Тражукову со счетом 2:1. Украинка стала лучшей в весовой категории до 62 килограммов.
До этого украинская спортсменка победила представительницу Беларуси Веронику Иванову и бывшую украинку Татьяну Омельченко, которая сейчас выступает за Азербайджан.
Напомним, ранее «золото» континентальных соревнований по греко-римской борьбе завоевал украинец Семен Новиков, который стал чемпионом Европы в весовой категории до 87 килограмм.