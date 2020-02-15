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УЕФА отстранила английский футбольный «Манчестер Сити», за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.
Об этом сообщает Guardian
На клуб также наложили штраф в размере 30 миллионов евро.
Причина таких санкций заключается в том, что Следственная палата УЕФА обвинила клуб в финансовых махинациях. В частности считается, что руководство ФК с 2012 года переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.
По данным расследования, в 2014 году «Манчестер Сити» нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро.
Клуб в ответ на обвинения заявил, что обжалует решение Судебной палаты в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
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УЕФА отстранила английский футбольный «Манчестер Сити», за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.
Об этом сообщает Guardian
На клуб также наложили штраф в размере 30 миллионов евро.
Причина таких санкций заключается в том, что Следственная палата УЕФА обвинила клуб в финансовых махинациях. В частности считается, что руководство ФК с 2012 года переписывало расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.
По данным расследования, в 2014 году «Манчестер Сити» нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро.
Клуб в ответ на обвинения заявил, что обжалует решение Судебной палаты в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.