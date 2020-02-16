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Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, установленный в польском городе Торунь на прошлой неделе.
Об этом сообщает Левый берег.
В шотландском городе Глазго на соревнованиях, которые проводились в закрытом помещении 20-летнему спортсмену покорилась высота 6.18 метров, что на 1 сантиметр выше, чем предыдущий результат.
Напомним, длительное время мировой рекорд (6.15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке.
В феврале 2014 года мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6.16 м).
Знаменательно, что это произошло в Донецке на турнире «Звезды шеста».
Однако один рекорд все же остается до сих пор за Бубкой - мировой рекорд на открытых стадионах. 31 июля 1994 года нынешний президент НОК Украины на соревнованиях в итальянском Сестриере прыгнул на 6,14 м.
Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал одиночных соревнований турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов ZED Open Women's Tennis в столице Египта.
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Шведский легкоатлет Арманд Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом, установленный в польском городе Торунь на прошлой неделе.
Об этом сообщает Левый берег.
В шотландском городе Глазго на соревнованиях, которые проводились в закрытом помещении 20-летнему спортсмену покорилась высота 6.18 метров, что на 1 сантиметр выше, чем предыдущий результат.
Напомним, длительное время мировой рекорд (6.15 м) принадлежал знаменитому украинцу Сергею Бубке.
В феврале 2014 года мировое достижение улучшил француз Рено Лавиллени (6.16 м).
Знаменательно, что это произошло в Донецке на турнире «Звезды шеста».
Однако один рекорд все же остается до сих пор за Бубкой - мировой рекорд на открытых стадионах. 31 июля 1994 года нынешний президент НОК Украины на соревнованиях в итальянском Сестриере прыгнул на 6,14 м.
Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал одиночных соревнований турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов ZED Open Women's Tennis в столице Египта.