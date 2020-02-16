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Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), что позволило ей гарантировать себе участие на Олимпийских Играх в Токио.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Терлюга победила в категории до 55 кг, в финале она одолела представительницу Египта Аттие Ясмин.
Еще после выхода в финал 27-летняя украинка гарантировала себе путевку на летнюю Олимпиаду, которая состоится летом 2020 года в Токио (Япония).
Отметим, что Терлюга стала первой украинкой в истории, завоевавшей олимпийскую лицензию — карате стало олимпийским видом спорта только в этом году и впервые будет представлено на Играх.
Ранее сообщалось, что в Глазго определились первые победители международного легкоатлетического турнира «WorldAthleticsIndoorTour 2020».
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Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), что позволило ей гарантировать себе участие на Олимпийских Играх в Токио.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.
Терлюга победила в категории до 55 кг, в финале она одолела представительницу Египта Аттие Ясмин.
Еще после выхода в финал 27-летняя украинка гарантировала себе путевку на летнюю Олимпиаду, которая состоится летом 2020 года в Токио (Япония).
Отметим, что Терлюга стала первой украинкой в истории, завоевавшей олимпийскую лицензию — карате стало олимпийским видом спорта только в этом году и впервые будет представлено на Играх.
Ранее сообщалось, что в Глазго определились первые победители международного легкоатлетического турнира «WorldAthleticsIndoorTour 2020».