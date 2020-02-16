Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), что позволило ей гарантировать себе участие на Олимпийских Играх в Токио.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Терлюга победила в категории до 55 кг, в финале она одолела представительницу Египта Аттие Ясмин.

Еще после выхода в финал 27-летняя украинка гарантировала себе путевку на летнюю Олимпиаду, которая состоится летом 2020 года в Токио (Япония).

Отметим, что Терлюга стала первой украинкой в истории, завоевавшей олимпийскую лицензию — карате стало олимпийским видом спорта только в этом году и впервые будет представлено на Играх.

Ранее сообщалось, что в Глазго определились первые победители международного легкоатлетического турнира «WorldAthleticsIndoorTour 2020».