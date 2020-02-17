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В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги в Саутгемптоне местный одноименный клуб принимал соседа по турнирной таблице – клуб «Бернли» и проиграл 1:2.
Об этом сообщает Левый берег.
Матч для хозяев начался обескураживающе.
Уже на 2-й минуте полузащитник гостей Эшли Вествуд забил весьма редкий для АПЛ гол прямым ударом непосредственно с углового.
В этом эпизоде полную несогласованность продемонстрировали голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти и оборона «святых».
Напомним, что украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), что позволило ей гарантировать себе участие на Олимпийских Играх в Токио.
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В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги в Саутгемптоне местный одноименный клуб принимал соседа по турнирной таблице – клуб «Бернли» и проиграл 1:2.
Об этом сообщает Левый берег.
Матч для хозяев начался обескураживающе.
Уже на 2-й минуте полузащитник гостей Эшли Вествуд забил весьма редкий для АПЛ гол прямым ударом непосредственно с углового.
В этом эпизоде полную несогласованность продемонстрировали голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти и оборона «святых».
Напомним, что украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), что позволило ей гарантировать себе участие на Олимпийских Играх в Токио.