В рамках 26-го тура Английской Премьер-Лиги в Саутгемптоне местный одноименный клуб принимал соседа по турнирной таблице – клуб «Бернли» и проиграл 1:2.

Об этом сообщает Левый берег.

Матч для хозяев начался обескураживающе.

Уже на 2-й минуте полузащитник гостей Эшли Вествуд забил весьма редкий для АПЛ гол прямым ударом непосредственно с углового.

В этом эпизоде полную несогласованность продемонстрировали голкипер «Саутгемптона» Алекс Маккарти и оборона «святых».

Напомним, что украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую медаль на турнире Karate 1 Premier League в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), что позволило ей гарантировать себе участие на Олимпийских Играх в Токио.