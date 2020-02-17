Николаевские спортсменки Елена Федорова и Диана Шелестюк заняли третье место в Гран-при FINA 2020 в Мадриде.

Об этом сообщают в НОК Украины в Facebook.

— С «бронзы» начинают украинские прыгуны в воду серию Гран-при FINA 2020, которая стартовала в эти выходные в Мадриде. На третью ступеньку пьедестала в синхронных прыжках с трамплина поднялись Елена Федорова и Диана Шелестюк, - сказано в сообщении.

В июне 2019 года на чемпионате Украины по прыжкам в воду, 32-летняя спортсменка из Николаева Елена Федорова завоевала «золото» на метровом трамплине.