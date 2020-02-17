Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вскоре в Украине должно появиться Государственное агентство спорта и уже назначен его руководитель.

Об этом Министр сообщил в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины.

Среди главных приоритетов Госагентсва спорта, Бородянский выделил:

качественную подготовку к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио; реформу спорта; подготовку и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, (пройдут в этом году в городе Киеве); обеспечение качественной и прозрачной работы «Укрспортобеспечения» и системы закупки спортивного инвентаря; строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью; строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра «Конча-Заспа»; создание системы соревнований школьных и студенческих лиг; реализация проекта «деньги ходят за ребенком» в детско-юношеских спортивных школах с пилотом в Мариуполе; диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Напомним, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.