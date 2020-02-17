|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:54
|Заход солнца:
|17:18
|Температура завтра:
|+8 C°
|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|17:17
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.57 грн
|EUR
|26.17 грн
|26.67 грн
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вскоре в Украине должно появиться Государственное агентство спорта и уже назначен его руководитель.
Об этом Министр сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины.
Среди главных приоритетов Госагентсва спорта, Бородянский выделил:
Напомним, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.
|
«Океан», як тест на місцевий патріотизм, ціна «дешевого» тепла та тімбілдинг «Слуг народу»Станислав Мартиросов
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что вскоре в Украине должно появиться Государственное агентство спорта и уже назначен его руководитель.
Об этом Министр сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук. Главным приоритетом агентства будет реализация политик Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины.
Среди главных приоритетов Госагентсва спорта, Бородянский выделил:
Напомним, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины намерено инициировать продление запрета на российские социальные сети и медиа.