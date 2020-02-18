Николаевский спортсмен Николай Пуздерко взял «серебро» на шестом этапе Кубка Европы по фристайлу.

Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации на странице в Facebook.

Соревнования проходили 14-15 февраля в Буковеле.

— Спортсмены со специально спрофилированного трамплина осуществляли серию из двух различных по сложности прыжков. 14 февраля на шестом этапе Кубка Европы николаевец Николай Пуздерко получил серебряную медаль. Также Николай занял 6 место на седьмом этапе, - сказано в сообщении.

Напомним, 18 февраля 2018 года украинец Александр Абраменко получил первую золотую медаль на зимних Олимпийских Играх в Южной Корее в воздушной акробатике. Это была первая за всю историю Украины олимпийская медаль во фристайле.