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Николаевская спортсменка Светлана Малькова в паре со спортсменкой из Киева Мариной Кийко завоевала «серебро» Кубка Мира по прыжкам на батуте.
Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.
Соревнования прошли 15-16 февраля 2020 года в Баку. В ходе соревнований спортсмены боролись за олимпийские лицензии в индивидуальных прыжках. Эти соревнования пятые в серии Кубков мира 2019-2020 года.
— В синхронных прыжках второе место заняла пара Светлана Малькова и Марина Кийко до золотой награды им не хватило всего одной десятой балла. В индивидуальных прыжках наши девушки в финал не попали. Лучший результат в квалификации показала Светлана Малькова - 37 место. Тренирует Светлану - заслуженный тренер Украины Наталья Боровская, - сказано в сообщении.
Ранее, николаевский спортсмен Николай Пуздерко взял «серебро» на шестом этапе Кубка Европы по фристайлу.
Николаевская спортсменка Светлана Малькова в паре со спортсменкой из Киева Мариной Кийко завоевала «серебро» Кубка Мира по прыжкам на батуте.
Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.
Соревнования прошли 15-16 февраля 2020 года в Баку. В ходе соревнований спортсмены боролись за олимпийские лицензии в индивидуальных прыжках. Эти соревнования пятые в серии Кубков мира 2019-2020 года.
— В синхронных прыжках второе место заняла пара Светлана Малькова и Марина Кийко до золотой награды им не хватило всего одной десятой балла. В индивидуальных прыжках наши девушки в финал не попали. Лучший результат в квалификации показала Светлана Малькова - 37 место. Тренирует Светлану - заслуженный тренер Украины Наталья Боровская, - сказано в сообщении.
Ранее, николаевский спортсмен Николай Пуздерко взял «серебро» на шестом этапе Кубка Европы по фристайлу.