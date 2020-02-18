Николаевская спортсменка Светлана Малькова в паре со спортсменкой из Киева Мариной Кийко завоевала «серебро» Кубка Мира по прыжкам на батуте.

Об этом сообщает управление молодежи и спорта Николаевской облгосадминистрации.

Соревнования прошли 15-16 февраля 2020 года в Баку. В ходе соревнований спортсмены боролись за олимпийские лицензии в индивидуальных прыжках. Эти соревнования пятые в серии Кубков мира 2019-2020 года.

— В синхронных прыжках второе место заняла пара Светлана Малькова и Марина Кийко до золотой награды им не хватило всего одной десятой балла. В индивидуальных прыжках наши девушки в финал не попали. Лучший результат в квалификации показала Светлана Малькова - 37 место. Тренирует Светлану - заслуженный тренер Украины Наталья Боровская, - сказано в сообщении.

Ранее, николаевский спортсмен Николай Пуздерко взял «серебро» на шестом этапе Кубка Европы по фристайлу.