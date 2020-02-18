|Скорость ветра:
|11 м/с
|Восход солнца:
|06:52
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|07:05
|Заход солнца:
|17:19
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.2 грн
|24.51 грн
|EUR
|26.1 грн
|26.6 грн
Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) назвал официальную дату объединительного боя против обладателя титула IBF,американского боксера гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) – 30 мая.
Поединок состоится в Нью-Йорке.
В совместном аккаунте Василия Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Lomus в Instagram появился ролик с нарезками поединков боксеров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
Публикация от
|
Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) назвал официальную дату объединительного боя против обладателя титула IBF,американского боксера гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) – 30 мая.
Поединок состоится в Нью-Йорке.
В совместном аккаунте Василия Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Lomus в Instagram появился ролик с нарезками поединков боксеров.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Уже официально! Промо - ролик поединка Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса. Подписчики LOMUS узнают все новости первыми. Бой за объединение поясов состоится 30 мая в Нью Йорке, США. @lomachenkovasiliy @teofimolopez #loma#lomachenko#lomalopez#lomalopez2020#boxing#lopez#teofimolopez#лома#ломаченко#wbo#wbc#wba#ibf#lomus#lomusofficial
Публикация от