Чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) назвал официальную дату объединительного боя против обладателя титула IBF,американского боксера гондурасского происхождения Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) – 30 мая.

Поединок состоится в Нью-Йорке.

В совместном аккаунте Василия Ломаченко и бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Lomus в Instagram появился ролик с нарезками поединков боксеров.