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Николаевские спортсмены на Чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO завоевали 26 медалей в бесконтактном разделе кикбоксинга.
Соревнования проходили с 13 по 16 февраля в Броварах.
Воспитанники Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школы№1 завоевали 15 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых медали в бесконтактном раздел кикбоксинга - сольные композиции. Спортсмены состязались в музыкальных и креативных формах с оружием и без оружия.
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Суди надії, війна Стадніка з обласною радою, загибель кохання та нові пригоди Володимира АравійськогоСтанислав Мартиросов
Николаевские спортсмены на Чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO завоевали 26 медалей в бесконтактном разделе кикбоксинга.
Соревнования проходили с 13 по 16 февраля в Броварах.
Воспитанники Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школы№1 завоевали 15 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых медали в бесконтактном раздел кикбоксинга - сольные композиции. Спортсмены состязались в музыкальных и креативных формах с оружием и без оружия.