Николаевские спортсмены на Чемпионате Украины по кикбоксингу WAKO завоевали 26 медалей в бесконтактном разделе кикбоксинга.

Соревнования проходили с 13 по 16 февраля в Броварах.

Воспитанники Николаевской областной коммунальной комплексной детско-юношеской спортивной школы№1 завоевали 15 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых медали в бесконтактном раздел кикбоксинга - сольные композиции. Спортсмены состязались в музыкальных и креативных формах с оружием и без оружия.