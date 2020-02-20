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Николаевская спортсменка София Черноморова стала абсолютной чемпионкой Украины среди молодежи на Чемпионате Украины по бадминтону U19 среди спортсменов с нарушениями слуха.
Об этом сообщают в управлении молодежи и спорта Николаевской ОГА.
Чемпионат проходил 17-19 февраля в Виннице.
— София Черноморова завоевала три золотые награды в личной, парной и смешанной играх. Хочется обратить внимание на то, что София моложе на 5 лет своих конкурентов, - сказано в сообщении.
Ранее, николаевская спортсменка Светлана Малькова в паре со спортсменкой из Киева Мариной Кийко завоевала «серебро» Кубка Мира по прыжкам на батуте.
Николаевская спортсменка София Черноморова стала абсолютной чемпионкой Украины среди молодежи на Чемпионате Украины по бадминтону U19 среди спортсменов с нарушениями слуха.
Об этом сообщают в управлении молодежи и спорта Николаевской ОГА.
Чемпионат проходил 17-19 февраля в Виннице.
— София Черноморова завоевала три золотые награды в личной, парной и смешанной играх. Хочется обратить внимание на то, что София моложе на 5 лет своих конкурентов, - сказано в сообщении.
Ранее, николаевская спортсменка Светлана Малькова в паре со спортсменкой из Киева Мариной Кийко завоевала «серебро» Кубка Мира по прыжкам на батуте.