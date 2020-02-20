Николаевская спортсменка София Черноморова стала абсолютной чемпионкой Украины среди молодежи на Чемпионате Украины по бадминтону U19 среди спортсменов с нарушениями слуха.

Об этом сообщают в управлении молодежи и спорта Николаевской ОГА.

Чемпионат проходил 17-19 февраля в Виннице.

— София Черноморова завоевала три золотые награды в личной, парной и смешанной играх. Хочется обратить внимание на то, что София моложе на 5 лет своих конкурентов, - сказано в сообщении.

Ранее, николаевская спортсменка Светлана Малькова в паре со спортсменкой из Киева Мариной Кийко завоевала «серебро» Кубка Мира по прыжкам на батуте.