Сборная Украины по футболу сохранила место в топ-25 рейтинга национальных команд Международной федерации футбола (ФИФА), обновленном по 20 февраля, который стал первым в 2020 году.

Об этом сообщается на сайте организации.

Как и в предыдущем списке за декабрь 2019 года, «сине-желтая» команда находится на 24 позиции. Никаких перестановок не произошло и в первой десятке, лидерство осталось за сборной Бельгии.

Соперники команды Украины в финальном турнире чемпионата Европы-2020 занимают следующие места: Нидерланды - 14, Австрия - 26. Четвертая команда определится по итогам стыковых игр. Это будет Румыния, Косово, Беларусь, Грузия или Северная Македония.

Напомним, что УЕФА отстранила английский футбольный «Манчестер Сити», за который играет украинец Александр Зинченко, от участия в Лиге чемпионов на два последующих сезона за нарушение правил финансового фейр-плей.