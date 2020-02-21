Мужская сборная Украины по баскетболу одержала победу над Австрией на старте квалификации на Евробаскет-2021.

Об этом сообщает Корреспондент.

В выездном поединке подопечные Айнарса Багатскиса в первой четверти получили преимущество, а по ходу второй четверти украинцы даже вели +13, но позволили сопернику «вернуться в игре» и на большой перерыв ушли при +5.

Решающей в матче оказалась концовка третьей четверти, когда наши ребята с 48:55 сделали счет 48:64.

Австрия – Украина – 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24)

В другом матче нашей группы Венгрия дома обыграла Словению 77:75. Именно с Венгрией в следующем туре 23 февраля сыграет Украина. Матч пройдет в Запорожье.