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МФК «Николаев» расторгнул контракты с голкипером Денисом Старченко и полузащитником Игорем Семениной.
Об этом сообщает Sportarena.
Отмечается, что контракты расторгнуты по обоюдному согласию. В первой части сезона 2019/2020 25-летний голкипер Денис Старченко провел 12 игр за МФК «Николаев». У 31-летнего Семенины – 13 игр и два гола.
В январе из команды ушли голкипер Никита Крюков, защитники Дмитрий Сартина, Александр Горват, Дмитрий Семенов, полузащитники Сергей Панасенко, Валерий Рогозинский, Роман Попов, Александр Толгаренко и нападающий Дмитрий Бардадым.
В феврале состав МФК Николаев покинул защитник Андрей Слинкин, полузащитник Иван Сондей и форвард Виктор Берко.
Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года МФК «Николаев» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Шищенко.
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МФК «Николаев» расторгнул контракты с голкипером Денисом Старченко и полузащитником Игорем Семениной.
Об этом сообщает Sportarena.
Отмечается, что контракты расторгнуты по обоюдному согласию. В первой части сезона 2019/2020 25-летний голкипер Денис Старченко провел 12 игр за МФК «Николаев». У 31-летнего Семенины – 13 игр и два гола.
В январе из команды ушли голкипер Никита Крюков, защитники Дмитрий Сартина, Александр Горват, Дмитрий Семенов, полузащитники Сергей Панасенко, Валерий Рогозинский, Роман Попов, Александр Толгаренко и нападающий Дмитрий Бардадым.
В феврале состав МФК Николаев покинул защитник Андрей Слинкин, полузащитник Иван Сондей и форвард Виктор Берко.
Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года МФК «Николаев» прекратил сотрудничество с главным тренером команды Сергеем Шищенко.