МФК «Николаев» в последнем домашнем поединке обыграл команду «Энергия» из Новой Каховки.

Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

В конце первого тайма корабелы забили первый гол, счет открыл Василий Пасичник. В конце второго тайма Ковалев и Швец забили еще по одному голу, и в конечном итоге корабелы на домашнем поле переиграли «Энергию» со счетом 3:0.

Помощник главного тренера МФК «Николаев» Анатолий Диденко отметил, что в целом игра была хорошей.

— Первый тайм мне кажется не очень сыграли хорошо, забили, но игра не прослеживалась, сбились на какие-то длинные передачи. Второй тайм более внятный, было уже видно рисунок игры, - отметил Анатолий Диденко.

22 февраля МФК «Николаев» отправился на две недели в Турцию, там у команды запланировано 8 спаринговых поединков.

Напомним, в феврале 2019 года МФК «Николаев» в рамках подготовки к весенней части сезона уехал на учебно-тренировочный сбор в Турциию. Местом назначения стал поселок Сиде неподалеку от Анталии.