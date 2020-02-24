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МФК «Николаев» в последнем домашнем поединке обыграл команду «Энергия» из Новой Каховки.
Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.
В конце первого тайма корабелы забили первый гол, счет открыл Василий Пасичник. В конце второго тайма Ковалев и Швец забили еще по одному голу, и в конечном итоге корабелы на домашнем поле переиграли «Энергию» со счетом 3:0.
Помощник главного тренера МФК «Николаев» Анатолий Диденко отметил, что в целом игра была хорошей.
— Первый тайм мне кажется не очень сыграли хорошо, забили, но игра не прослеживалась, сбились на какие-то длинные передачи. Второй тайм более внятный, было уже видно рисунок игры, - отметил Анатолий Диденко.
22 февраля МФК «Николаев» отправился на две недели в Турцию, там у команды запланировано 8 спаринговых поединков.
Напомним, в феврале 2019 года МФК «Николаев» в рамках подготовки к весенней части сезона уехал на учебно-тренировочный сбор в Турциию. Местом назначения стал поселок Сиде неподалеку от Анталии.
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МФК «Николаев» в последнем домашнем поединке обыграл команду «Энергия» из Новой Каховки.
Об этом идет речь в программе «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.
В конце первого тайма корабелы забили первый гол, счет открыл Василий Пасичник. В конце второго тайма Ковалев и Швец забили еще по одному голу, и в конечном итоге корабелы на домашнем поле переиграли «Энергию» со счетом 3:0.
Помощник главного тренера МФК «Николаев» Анатолий Диденко отметил, что в целом игра была хорошей.
— Первый тайм мне кажется не очень сыграли хорошо, забили, но игра не прослеживалась, сбились на какие-то длинные передачи. Второй тайм более внятный, было уже видно рисунок игры, - отметил Анатолий Диденко.
22 февраля МФК «Николаев» отправился на две недели в Турцию, там у команды запланировано 8 спаринговых поединков.
Напомним, в феврале 2019 года МФК «Николаев» в рамках подготовки к весенней части сезона уехал на учебно-тренировочный сбор в Турциию. Местом назначения стал поселок Сиде неподалеку от Анталии.