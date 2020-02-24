Национальная паралимпийская сборная команда по пауэрлифтингу 23 февраля завершила соревнования Кубка мира, который проходил в Манчестере в Великобритании: в активе украинских паралимпийцев 6 золотых медалей.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Медали заработали четверо девушек и двое юношей, а также сборная заняла второе место в мире.

В этом важном перед Токио-2020 международном спортивном турнире приняли участие сильнейшие представители пауэрлифтинга - 105 спортсменов из 26 стран мира.

Чемпионы-юниоры: Токарь Ксения (весовая категория 41 кг), Кобылянская Дарья (весовая категория 45), Некротюк Борислав (весовая категория 49 кг).

Чемпионы среди взрослых: Соловьева Лидия (весовая категория 50 кг), Шевчук Марьяна (весовая категория 55 кг), Крюков Антон (весовая категория 107 кг).

Ранее сообщалось, что МФК «Николаев» в последнем домашнем поединке обыграл команду «Энергия» из Новой Каховки.