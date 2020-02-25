По традиции николаевский спортивный клуб «Конгломерат» Корабельного района подводит итоги уходящего года, собирая на одном ринге всех воспитанников и партнёров клуба, в том числе и ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера».

Об этом сообщают в пресс-службе порта «Ника-Тера».

В этот раз встреча стала не только мотивационной для юных спортсменов, но и праздничной – были вручены кубки победителей в разных номинациях. Представители порта «Ника-Тера» поздравили Чемпионов Украины и вручили десять Кубков победителей спортсменам, которые на протяжении года занимали призовые места на чемпионатах страны и мира.

- Мы очень благодарны нашим партнёрам и спонсорам – без них было бы намного сложнее принимать участие в международных турнирах и добиваться результатов, - отметил основатель и тренер клуба «Конгломерат» Вадим Бройченко. – Например, в прошлом году, порт «НИКА-ТЕРА» не только помог нашим воспитанникам поехать и привезти первые места из Польши, но и подарил нам боксёрский ринг, где спортсмены могут оттачивать своё мастерство и тренировать свои навыки.

Юных кикбоксеров также отметили в номинациях: Владимира Букшицкого (2 серебряные медали на Чемпионате мира в Польше по Кикбоксингу WKA) «За волю к победе», «Лучший панчер» - Иван Левченко (2 серебряные медали на Чемпионате мира в Польше по Кикбоксингу WKA), а обладателя трёх золотых медалей в разделах Лоу кик, К-1, К -1 лайт на Чемпионате Мира в Польше по Кикбоксингу WKA Даниила Линчевского отметили кубком «За лучший спортивный результат».

Также в этот день состоялись бои среди кикбоксеров клуба, лучшие из которых вошли в сборную для представления клуба на турнирах разных уровней 2020 года.

- От лица порта ещё раз поздравляем всех спортсменов и желаем не останавливаться на достигнутом – всегда идти вперёд и добиваться новых целей, - поделился первый заместитель начальника порта «НИКА-ТЕРА» Анатолий Дворник. – Мы видим, как клуб стремительно развивается и с каждым годом появляются новые достижения. В этом большая заслуга тренера, родителей и, конечно, самих юных спортсменов. Их горящие глаза дают понять, что всё это не зря. Гордимся юными кикбоксерами и желаем только успехов и развития.

Ранее, «Ника-Тера» в Корабельном районе поздравила николаевских спортсменов с победой на Чемпионате мира по гребле.