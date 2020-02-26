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Проведение Олимпийских игр, которые должны состояться летом 2020 года в Токио, могут отменить из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, передает Associated Press.
По его словам, у МОК есть три месяца, чтобы определиться, угрожает ли проведению Олимпийских игр распространение коронавируса в Японии. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль, но в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.
— Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: «Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет? – сказал Дик Паунд.
При этом член МОК призвал спортсменов продолжать тренировки и готовиться к спортивным соревнованиям.
Как известно, Олимпийские игры в столице Японии должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, в соревнованиях должны принять участие более 11 тыс. спортсменов из 145 стран мира.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА не исключает отмену Евро-2020 из-за коронавируса.
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Проведение Олимпийских игр, которые должны состояться летом 2020 года в Токио, могут отменить из-за вспышки коронавируса.
Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд, передает Associated Press.
По его словам, у МОК есть три месяца, чтобы определиться, угрожает ли проведению Олимпийских игр распространение коронавируса в Японии. Он также отметил, что до конца мая власти смогут взять коронавирус под полный контроль, но в противном случае можно ожидать отмены Олимпиады.
— Это новая война, и придется с ней столкнуться. В то же время я бы сказал, что люди будут спрашивать: «Под достаточным ли контролем ситуация, чтобы мы могли быть уверены в том, что мы отправимся в Токио, или нет? – сказал Дик Паунд.
При этом член МОК призвал спортсменов продолжать тренировки и готовиться к спортивным соревнованиям.
Как известно, Олимпийские игры в столице Японии должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, в соревнованиях должны принять участие более 11 тыс. спортсменов из 145 стран мира.
Ранее сообщалось о том, что УЕФА не исключает отмену Евро-2020 из-за коронавируса.