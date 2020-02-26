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Николаевская спорстменка Диана Иванишко заняла третье место на Чемпионате Украины по легкой атлетике.
Об этом сообщают в управлении молодежи и спорта Николаевской ОГА.
Соревнования проходили с 23 по 25 февраля в городе Сумы в них принимали участие спорстмены нарушениями слуха.
— Николаевскую область представляли три спортсмена — Диана Иванишко, Максим Кухаренко и Андрей Уютнов. По результатам соревнований Иванишко Диана заняла 3 место (прыжки в длину), 6 место (бег 60м), 5 место (бег 200м); Максим Кухаренко — 6 место (бег 60м, бег 200м, прыжки в длину), Андрей Уютнов — 7 место (бег 60м, бег 200м), - сказано в сообщении.
Ранее, спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.
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Николаевская спорстменка Диана Иванишко заняла третье место на Чемпионате Украины по легкой атлетике.
Об этом сообщают в управлении молодежи и спорта Николаевской ОГА.
Соревнования проходили с 23 по 25 февраля в городе Сумы в них принимали участие спорстмены нарушениями слуха.
— Николаевскую область представляли три спортсмена — Диана Иванишко, Максим Кухаренко и Андрей Уютнов. По результатам соревнований Иванишко Диана заняла 3 место (прыжки в длину), 6 место (бег 60м), 5 место (бег 200м); Максим Кухаренко — 6 место (бег 60м, бег 200м, прыжки в длину), Андрей Уютнов — 7 место (бег 60м, бег 200м), - сказано в сообщении.
Ранее, спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.