26 февраля российская теннисистка Мария Шарапова объявила о том, что завершает профессиональную карьеру.

Об этом 32-летняя спортсменка рассказала в колонке для журнала Vogue.

«Как ты оставляеешь позади единственную жизнь, которую знала? Как ты уходишь с кортов, на которых тренировалась с тех пор, когда была маленькой девочкой, из игры, которую любишь — той, которая доводила до скрываемых слез и невыразимой радости, спорта, в котором нашла семью и поклонников, которые поддерживали больше 28 лет? Для меня это впервые, так что прости. Теннис, я говорю «до свидания», — написала Мария Шарапова.