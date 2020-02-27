|Скорость ветра:
|6 м/с
|Восход солнца:
|06:36
|Заход солнца:
|17:33
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|17:34
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|24.25 грн
|24.64 грн
|EUR
|26.25 грн
|26.74 грн
26 февраля российская теннисистка Мария Шарапова объявила о том, что завершает профессиональную карьеру.
Об этом 32-летняя спортсменка рассказала в колонке для журнала Vogue.
«Как ты оставляеешь позади единственную жизнь, которую знала? Как ты уходишь с кортов, на которых тренировалась с тех пор, когда была маленькой девочкой, из игры, которую любишь — той, которая доводила до скрываемых слез и невыразимой радости, спорта, в котором нашла семью и поклонников, которые поддерживали больше 28 лет? Для меня это впервые, так что прости. Теннис, я говорю «до свидания», — написала Мария Шарапова.
Ранее сообщалось, что
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал одиночных соревнований турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов ZED Open Women's Tennis в столице Египта.
|
Лише чверть новин у ЗМІ Миколаєва — про жінокКатерина Середа
|
Воювати проти всіх – це треба мати талантСтанислав Мартиросов
|
Неудачный наезд. Или как руководство АО «Николаевгаз» привлекли к ответственностиМаксим Коваль
|
Контрреволюція огидностіСтанислав Мартиросов
26 февраля российская теннисистка Мария Шарапова объявила о том, что завершает профессиональную карьеру.
Об этом 32-летняя спортсменка рассказала в колонке для журнала Vogue.
«Как ты оставляеешь позади единственную жизнь, которую знала? Как ты уходишь с кортов, на которых тренировалась с тех пор, когда была маленькой девочкой, из игры, которую любишь — той, которая доводила до скрываемых слез и невыразимой радости, спорта, в котором нашла семью и поклонников, которые поддерживали больше 28 лет? Для меня это впервые, так что прости. Теннис, я говорю «до свидания», — написала Мария Шарапова.
Ранее сообщалось, что
Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в финал одиночных соревнований турнира ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов ZED Open Women's Tennis в столице Египта.