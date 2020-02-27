Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан, ее личный тренер Юрий Марченко и прыгун в воду Алексей Середа претендуют на звание «Герои спортивного года 2019».

Об этом сообщают на сайте Национального олимпийского комитета.

Фехтовальщица Ольга Харлан претендует на звание «Лучшая спортсменка года» и победу в номинации «Народный выбор». Личный тренер Ольги Харлан Юрий Марченко стал претендентом на звание «Лучшего тренера года». А 13-летний Алексей Середа, ставший самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду претендует на победу в номинациях «Сенсация года» и «Восходящая звезда».

Торжественная церемония «Герои спортивного года» состоится 9 марта в Киевском национальном театре оперетты.

Всеукраинская премия «Герои спортивного года», является одной из главных спортивных событий года и традиционно присуждается лучшим спортсменам, тренерам и специалистам спорта за весомые достижения, прославляющие нашу страну в мире. В этом году во время гала-вечера, организованного Национальным олимпийским комитетом, Спортивные Оскары в 12 номинациях получат лучшие спортсмены, тренеры, команды.

Напомним, николаевского олимпийца Абраменко номинировали на «Спортивный Оскар 2018».