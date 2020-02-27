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Николаевские спортсмены на международном турнире по тхэквондо в Швеции завоевали 2 золотые медали.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
Так, 22-23 февраля в Швеции состоялся международный турнир по тхэквондо ВТФ «Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1». В соревнованиях Николаев представляли 4 спортсмена ДЮСШ №2: Мария Лабузова, Симур Мирзоев, Елизавета Коптева и Александр Смирнов (тренер отделения тхэквондо - Хозяинова Григорий Борисович).
— В финале Елизавета Коптева и Симур Мирзоев заняли высшие ступеньки турнира, получив для сборной команды Украины две золотые медали, - сказано в сообщении.
Ранее, спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.
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Николаевские спортсмены на международном турнире по тхэквондо в Швеции завоевали 2 золотые медали.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского горсовета.
Так, 22-23 февраля в Швеции состоялся международный турнир по тхэквондо ВТФ «Helsingborg Open Taekwondo Championships G-1». В соревнованиях Николаев представляли 4 спортсмена ДЮСШ №2: Мария Лабузова, Симур Мирзоев, Елизавета Коптева и Александр Смирнов (тренер отделения тхэквондо - Хозяинова Григорий Борисович).
— В финале Елизавета Коптева и Симур Мирзоев заняли высшие ступеньки турнира, получив для сборной команды Украины две золотые медали, - сказано в сообщении.
Ранее, спортсмены из Николаева завоевали призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике среди юношей, который состоялся в Сумах, в период с 27 по 29 января.