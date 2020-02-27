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Сборная Украины завоевала в четверг золотую медаль в классической смешанной эстафете (2×6+2×7,5 км) чемпионате Европы-2020, который проходит в белорусском городе Раубичи.
Об этом сообщает «Укринформ».
Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный показали время 1 час 11 минут 32,1 секунды и использовали 9 дополнительных патронов на огневых рубежах.
Вторыми на финише были представители России (отставание 32,2 секунды; 9 дополнительных патронов), третьей стала команда Норвегии (+33,7; 3)
Всего в гонке приняли участие 22 команды.
Соревнования чемпионата Европы продолжатся в субботу, 29 февраля, спринтерскими гонками, а завершатся на следующий день масс-стартами.
Ранее сообщалось, что николаевская спортсменка Полина Зубрич выиграла две дистанции на зимнем Чемпионате Украины по плаванию, который проходил в Харькове с 6 по 8 февраля.
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Сборная Украины завоевала в четверг золотую медаль в классической смешанной эстафете (2×6+2×7,5 км) чемпионате Европы-2020, который проходит в белорусском городе Раубичи.
Об этом сообщает «Укринформ».
Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный показали время 1 час 11 минут 32,1 секунды и использовали 9 дополнительных патронов на огневых рубежах.
Вторыми на финише были представители России (отставание 32,2 секунды; 9 дополнительных патронов), третьей стала команда Норвегии (+33,7; 3)
Всего в гонке приняли участие 22 команды.
Соревнования чемпионата Европы продолжатся в субботу, 29 февраля, спринтерскими гонками, а завершатся на следующий день масс-стартами.
Ранее сообщалось, что николаевская спортсменка Полина Зубрич выиграла две дистанции на зимнем Чемпионате Украины по плаванию, который проходил в Харькове с 6 по 8 февраля.