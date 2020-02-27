Сборная Украины завоевала в четверг золотую медаль в классической смешанной эстафете (2×6+2×7,5 км) чемпионате Европы-2020, который проходит в белорусском городе Раубичи.

Об этом сообщает «Укринформ».

Валя Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный показали время 1 час 11 минут 32,1 секунды и использовали 9 дополнительных патронов на огневых рубежах.

Вторыми на финише были представители России (отставание 32,2 секунды; 9 дополнительных патронов), третьей стала команда Норвегии (+33,7; 3)

Всего в гонке приняли участие 22 команды.

Соревнования чемпионата Европы продолжатся в субботу, 29 февраля, спринтерскими гонками, а завершатся на следующий день масс-стартами.

Ранее сообщалось, что николаевская спортсменка Полина Зубрич выиграла две дистанции на зимнем Чемпионате Украины по плаванию, который проходил в Харькове с 6 по 8 февраля.