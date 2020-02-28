27 февраля МБК «Николаев» принимал столичный БК «Киев-Баскет». Николаевцы проиграли, уступив всего одно очко столичному клубу.

Об этом сообщает пресс-служба МБК «Николаев».

В начале первой четверти «Киев-Баскет» захватил лидерство в 6 очков, но благодаря точным броскам новичка команды Райана Андерсона николаевцы сравняли счет. Поэтому первая четверть закончилась со счетом 18:18

Вторую четверть лучше сыграли игроки «Киев-Баскет» и выиграли со счетом 33:42

После большого перерыва в третьей четверти МБК «Николаев» добавил в защите и сократил отрыв до 3 очков, закончив четверть со счетом 59:62

В четвертой четверти обе команды показали силовой баскетбол и сыграли очень достойно. Однако «Киев-Баскет» был сильнее МБК и победил в этой игре со счетом 84:85.

Ранее сообщалось, что МБК «Николаев» в домашнем матче проиграл БК «Днепр».