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Украинская бегунья Наталья Кроль сдала положительную пробу на допинг, в ее организме нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид.
Об этом сообщает Athletics Integrity Unit, который является отделом Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет РБК-Украина.
Уведомление об этом было получено 23 февраля, с этого периода будет отсчитываться дисквалификация. Однако точный срок отстранения украинской спортсменки не уточняется. Она будет отстранена от участия в соревнованиях до окончания разбирательства.
Отметим, Наталья Кроль является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призер Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).
Украинская чемпионка готовилась к Олимпийским играм-2020, которые пройдут этим летом в столице Японии - Токио.
Ранее, международный олимпийским комитет лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золота Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.
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Украинская бегунья Наталья Кроль сдала положительную пробу на допинг, в ее организме нашли запрещенное вещество гидрохлортиазид.
Об этом сообщает Athletics Integrity Unit, который является отделом Всемирного антидопингового агентства (WADA), пишет РБК-Украина.
Уведомление об этом было получено 23 февраля, с этого периода будет отсчитываться дисквалификация. Однако точный срок отстранения украинской спортсменки не уточняется. Она будет отстранена от участия в соревнованиях до окончания разбирательства.
Отметим, Наталья Кроль является двукратной чемпионкой Европы в беге на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также золотой призер Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).
Украинская чемпионка готовилась к Олимпийским играм-2020, которые пройдут этим летом в столице Японии - Токио.
Ранее, международный олимпийским комитет лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золота Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.