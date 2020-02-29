В Николаеве состоялись традиционные соревнования по плаванию с участием военных, волонтеров, ветеранов АТО и спортсменов.

Об этом в Facebook написал городской голова Александр Сенкевич.

Мэр рассказал, что городская власть поддерживает такие инициативы, ведь пример участников соревнований является важной составляющей воспитания молодежи, укрепления патриотического духа и любви к спорту.

Он добавил, что власть знает о проблеме в Николаеве с бассейнами и в Корабельном районе обновили трамплины в прыжковом бассейне, чтобы дети могли тренироваться.

— Понимая популярность этого спорта и те проблемы, которые существуют сегодня в городе с бассейнами, городские власти делают все возможное, чтобы наша молодежь имела возможность развиваться в этом спорте. Сейчас мы обновили трамплины в прыжковом бассейне в Корабельном районе, где наши дети могут тренироваться и достойно защищать себя на соревнованиях различных уровней, - отметил Александр Сенкевич.

Городской голова рассказал, что процесс по передаче бассейна «Зоря» в собственность Николаева продолжается.

— Также сейчас идет процесс по передаче бассейна «Зоря» в собственность города с поиском возможностей для его восстановления в соответствии с современными стандартами. Уверен, что мы еще не раз услышим о наших чемпионах по водным видам спорта в новостях, - подытожил Александр Сенкевич.

Ранее Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что процесс передачи спорткомплекса «Зоря» в городскую собственность может завершиться в начале 2020 года.