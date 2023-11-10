З 3 по 5 листопада у Вільнюсі відбулося Гран-прі Європи з бадмінтону RSL Lithuanian International. У змаганнях взяло участь понад 150 спортсменів із 17 країн світу, серед представників є жителі Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Зазначається, що миколаївські бадмінтоністи здобули п'ять нагород:

Марія Корягіна здобула дві золоті медалі у жіночій одиночній та парній категоріях;

Ярослава Ванцаровська стала першою у жіночій парній категорії;

Владислав Кунін отримав «бронзу» у чоловічій парній категорії;

Єгор Романюк став третім у чоловічій парній категорії.

Крім того, тренує спортсменів Олександр Кунін.

Нагадаємо, що липні у Львові відбувся чемпіонат України з велосипедного спорту, де Миколаївці також отримали призові місця.