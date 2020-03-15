Украинцы рискуют застрять за границей. Призыв властей успеть добраться домой до 17 марта, пока не закроют границы, для многих наших граждан уже превратился в настоящий квест.

Люди отчаянно ищут авиабилеты на обратный вылет, но их либо уже нет, либо они стоят втридорога. Как уже писала "Страна", МАУ за два дня до закрытия границ взвинтила цены на билеты до 10 раз. Чтобы добраться в Киев, нужно выложить по некоторым направлениям до тысячи долларов.

За границей пока остаются также десятки тысяч украинцев, которые уехали отдыхать по турпутевкам. По оценкам руководителя компании "Поехали с нами" Олега Кулика, речь может идти примерно о 50 тысячах наших граждан, большинство которых находится в Египте. То есть, чтобы вернуть их на родину, нужно несколько сотен бортов.

В теории переживать отдыхающим нечего — туроператоры обещают, что чартеры будут летать и после 17 марта, и всех людей они заберут.

"Тем, кто улетели чартерами, проще, они будут возвращаться и после 17 марта. А вот по регулярным сейчас все намного сложнее. Там ситуация непонятна, ведь многие украинцы не успеют вернуться домой в срок", — говорит Олег Кулик.

Впрочем, те, кто отдыхает по путевкам и кого должны забрать чартеры тоже волнуются. Люди пишут в соцсетях, что бояться зависнуть на египетских курортах без денег и перспектив в обозримом будущем вернуться домой.

"Страна" разбиралась как украинцам вернуться на родину до закрытия границ.

Как будут возвращать туристов

Пока точно неизвестно, сколько именно украинцев отдыхает за границей по путевкам.

Государственное агентство развития тризма в Украине предписало агентствам до понедельника, 16 марта подать им такую статистику, а также указать когда и каким транспортом они планируют вернуть людей домой.

Госагентство призвало туроператоров "оставаться ответственными по своим обязательствам" и организовать доставку туристов на родину, а также прекратить продажи туров. Впрочем, в Госагентстве признали, что могут лишь озвучить свои рекомендации — рычагов влияния на турбизнес у них нет.

По оценкам представителей туристической отрасли, по путевкам сейчас отдыхает за границей порядка 43-50 тысяч наших граждан.

"Есть предположение что больше 50 тысяч украинцев сейчас находится за границей по путевкам, львиная доля в Египте", — говорит Олег Кулик. "Говорят о 43-47 тысячах туристов, но я думаю, что намного больше. Многие уехали в Египет "на карантин", — заявляет руководитель агентства "Феерия мандрів" Игорь Захаренко.

Стоит отметить, что буквально до последнего времени агентства продавали туры на заграничные курорты, некоторые — со скидками. Поэтому уже даже когда мир начал стремительно закрываться из-за коронавируса, наши туристы уезжают на отдых.

На первый взгляд, переживать им нечего. Запрета на чартерные полеты нет и после 17 марта. В турагентствах говорят, что вернут людей домой по графику.

"Tez Tour вернет всех своих туристов по расписанию. Можно рассматривать более ранее возвращение, если отдыхающий изъявит такое желание, в индивидуальном порядке", — сказали нам в компании Tez Tour. "Ранее запланированные обратные рейсы вернут наших отдыхающих туристов в Украину и будут организованы в соответствии с расписанием авиакомпании- перевозчика", — говорится в сообщении KOMPAS Touroperator.

В Coral Travel заявили, что возвращение туристов будет происходить согласно договоров или распоряжений правительства.

Впрочем, заявление туроператоров звучат не совсем убедительно. Они, вроде и обещают забрать людей в срок, но в тоже время допускают, что ситуация может измениться из-за перевозчиков или новых распоряжений властей.

Украинка Антонина Маровди, которая сейчас находится в Шарм-эль-Шейхе, написала в Facebook, что с 14 марта чартеры перестали летать. Им продлили нахождение в отеле за счет туроператора, "но сарафанное радио сообщает, что так с турифирмой повезло не всем", — пишет она.

В Join UP признали, что смогут вернуть туристов, которые должны были вылететь с египетских курортов 14-15 марта, только на следующей неделе. Тем, у кого вылет в Укаину запланирован после 16 марта, сообщат о дате чертежа дополнительно. Компания обещает оплатить всем зависшим на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха туристов проживание и питание в тех отелях, где они находятся или "альтернативных".

Впрочем, дальнейший отдых, даже за счет туроператора, может оказаться небезопасным. Наши туристы из египетских отелей Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5* уже попали на карантин — в гостиницах или обнаружены случаи коронавируса.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры. Туроператор JoinUp заявил, что компания продлит срок их отдыха за свой счет.

Люди также бояться, что после 17 марта турфирмы могут отказаться от своих обязательств, ссылаясь на форс-мажор (ведь в Украине с этой даты действует официальное ограничение на пассажирское авиасообщение).

По словам Игоря Захаренко, некоторые туристы сами отказываются возвращаться в Украину. "У нас немного туристов за границей, но некоторые не хотят возвращаться. Одних возвращаем последний рейсом 16 марта. Но вот во Вьетнаме туристы решили пересидеть на море. Говорят, там безопаснее, да и дешевле", — отмечает Захаренко.

Билет в один конец

Стоит отметить, что турфирмы буквально до сегодняшнего дня продолжают отправлять людей на отдых за границу.

Рейсы Anex Tour (перевозчик Azur Air) вчера и сегодня вылетали по графику.

Нет изменений также в чартерной программе Tez Tour.

При этом люди говорят, что хотели бы отменить туры, но деньги им не возвращают.

"У нас завтра вылет в Египет. Мы семья 5 человек, прислушались к правительству и решили не ехать. Турфирма Пегас не отменяет чартеры на завтра, при этом ссылается на то что вы летите с ребёнком, а там вас както заберут и когда-то заберут и не наша турфирма. Почему они не переносят рейс? Это не правильно. Обидно не только за деньги но и за отношение к нам. Я так понимаю что турфирма Пегас нас просто заставляет рисковать собой. Отправляю вам что нам прислал наш туроператов: «Новини невтішні, перенести не можуть, рейс буде виконуватись. Зворотній рейс теж відбудеться за розкладом. Туристів усіх будуть забирати з Єгипту з 20.03 рейсами Скай ап. Ті хто знаходяться на даний час в Єгипті і мали повернутись на цих вихідних, продовжують відпочивати до 20.03.20. в тих самих готелях за кошти тур оператора. Очень жаль, что правительство не отменило чартерные рейсы! Этим оно подталкивает людей на риск!", — такую жалобу накануне оставила на странице главы Госкомтура киевлянка Елена Бернацкая.

С учетом того, что туры продаются в основном на 7 или 14 дней, получается, что те, кто улетел 15-16 марта, должны будут вернуться с 22 марта по 30 марта. Но как будет проходить их доставка на родину, учитывая, что сдвигаются даты вылета туристов, которые уже зависли в Египте, непонятно.

Большинство агентств за туры, купленные вплоть до 17 марта, деньги не возвращает. Якобы, для этого нет оснований — все чартеры летают, и обязательства соблюдаются. А если вы боитесь лететь, то это — ваши проблемы. То есть, украинцам приходится или отказываться от поездки, теряя деньги, или ехать фактически "в никуда", заранее зная, что с обратным вылетом могут быть проблемы. И еще непонятно, какой окажется ситуация на курорте, и не закроют ли их в отеле на карантин из-за коронавируса.

Плюс — могут быть сюрпризы со страховками. После того, как ВОЗ объявила коронавирус пандемией, у страховщиков появилась возможность исключать вирус из списка финансового покрытия, так как это, якобы, форс-мажор. То есть, получается, что людям, которые заболеют на курорте и будут нуждаться в интенсивной терапии (скажем, подключению к аппарату искусственной вентиляции легких) придется оплачивать все со своей кармана.

Туры, купленные ранее с датами вылета с 17 марта и по 3 апреля, в агентствах пока предлагают перебронировать на другие даты. Деньги возвращать отказываются, так как карантин из -за коронавируса это, якобы, форс мажор, а в такой период никто никому ничего не должен.

Билетов нет даже по тройной цене

В неопределенной ситуации сейчас и украинцы, которые улетели за границу на регулярных рейсах. Им нужно успеть вернуться до 17 марта, иначе придется ждать эвакуации.

Речь идет о десятках тысяч человек. И многие ринулись искать билеты на обратный вылет в Украину. Но с билетами по многим направлениям есть проблемы.

Скажем, на рейс МАУ из Парижа с вылетом 16 марта мест уже нет.

Напомним: билеты на 15 марта МАУ продавала по 22 тысячи гривен, а на 16 марта — по 35 тысяч.

Со SkyUp — такая же ситуация. Доступен лишь вариант с двумя пересадками (в Нанте и Амстердаме) на рейсе авиакомпаний Air France, HOP и МАУ. В дороге придется провести в общей сложности 18,5 часов и заплатить около 1,3 тысячи долларов.

Из Барселоны еще можно вылететь 15 и 16 марта рейсами SkyUp (от 8 тысяч гривен) и МАУ (от 10 тысяч). На рейсы из Лондона авиакомпании МАУ на 15 и 16 марта уже нет мест, хотя перевозчик продавал их по заоблачным ценам — на воскресенье предлагались билеты по 24,2 тысячи гривен, хотя накануне они стоили 9,7 тысяч гривен. Также уже недоступен на вылет рейс Wizz Air из Лондона (хотя в британскую столицу еще можно улететь за 112 фунтов).

"Страна" пообщалась с украинцами, которые до вчерашнего дня находились в Германии. Они прилетели в Берлин на самолете, но купить обратный билет не смогли. Но сумели договориться с земляками, которые приехали в Германию на авто, чтобы те их забрали. И сегодня уже пересекли немецко-польскую границу, то есть, должны успеть доехать домой до 17 марта. Добираются "на перекладных" сейчас многие наши граждане.

Но многие украинцы могут не успеть вылететь на самолете или добраться другими видами транспорта до 17 марта. Правда, и после этой даты остается возможность попасть в Украину на частном автомобиле. Однако, если человек находится в странах Западной Европы, то эта возможность с 17 марта также закроется. После того, как Австрия введет запрет на въезд для граждан Украины, от Балтийского моря до Адриатического моря для украинцев вырастает сплошная стена: Словения перекрыла границу с Италией, Австрия перекрыла границу с Италией и введёт запрет для украинцев, Чехия и Польша закрыли границы на въезд для иностранцев.

В такой ситуации остается надежда на обещанную властями эвакуацию.

"Призываем украинцев, которые находятся за границей и не успевают вернуться до 16 марта 23:59 включительно, зарегистрироваться в созданной МИДом электронной системе ДРУГ. Это поможет координировать возвращение украинских граждан, а посольствам и консульствам Украины — поддерживать связь", — говорят в SkyUp.

Из Италии уже готовится эвакуация наших граждан, но как будут возвращать на родину украинцев из других стран - пока неясно.

За границей сейчас находятся миллионы наших соотечественников - и туристов, и трудовых мигрантов. И у правительство не будет возможности - ни технической, ни финансовой, их всех эвакуировать. Поэтому украинцам, которые хотят вернуться на родину в обозримом будущем, стоит это сделать либо до 17 марта, либо искать возможности добраться самостоятельно.

С точки зрения же государства имеет смысл сосредоточиться на контроле за выполнением туроператорами и авиакомпаниями своих обязательств по выполнению чартных рейсов, чтоб люди, уже купившие путевки и улетевшие за границу, могли бы вернуться в Украину.

Также было бы правильно договорится с туроператорами о необходимости возврата денег тем клиентам, которые не хотят лететь на отдых по уже купленным путевкам.

Людмила Ксенз, Страна.ua