Известный украинский врач Евгений Комаровский ответил на 25 вопросов о коронавирусе, которые он получил от своих подписчиков. Видео опубликовано на youtube-канале "Доктор Комаровский".

Нужно ли дезинфицировать мобильный телефон

Металл и пластик - это материалы, на которых коронавирус сохраняется. Поэтому старайтесь одной рукой открывать дверь, а другой держать телефон, чтобы микробы с ручки двери не сохранить на мобильном. Вымыть руки проще, чем дезинфицировать телефон. Можно использовать гарнитуру... Телефоны все-таки нужно периодически дезинфицировать.

Куда обращаться, если заболел

Если вы молоды и здоровы, но ощутили симптомы ОРВИ, доктор Комаровский рекомендует не бежать в больницу, распространяя инфекцию. Госпитализация нужна, если у вас затрудненное дыхание или одышка. Еслижидкости, увлажнять и проветривать комнату, при высокой температуре использовать жаропонижающее: парацетомол либо ибупрофен, отметив, что первый препарат подходит лучше, поэтому по возможности ибупрофена следует избегать.

Передается ли коронавирус половым путем

Половая передача коронавируса не доказана, но придется постараться, чтобы не контактировать слизистыми головы, ведь при поцелуях коронавирус пердается. Комаровский посоветовал найти в Интернете позы, при которых нет контакта лицом к лицу.

Доктор добавил, что не нужно себя ограничивать, ведь карантин - удобное время, чтобы поднять рождаемость.

Питье горячей воды для профилактики

Комаровский разрушил миф, что коронавирус умирает при 38 градусах тепла. Поэтому пить горячую воду для профилактики бесполезно.

"Синяя лампа", "звездочка" и оксолиновая мазь

Комаровский разрушил миф, что популярная в СССР синяя лампа что-то лечит своим излучением и удивился, почему его зрители используют продукты, срок годности которых давно истек.

Курение и коронавирус

Курение осложняет лечение коронавируса. Бросайте.

Реальная опасность вируса

Для большинства вирус не опасен, но они могут заразить людей с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями, а также стариков. Их нужно защитить.

Увозить ли ребенка в деревню

У детей коронавирус, как правило, протекает в легкой форме, поэтому нет смысла прятать их в деревне. Инфекция, вероятно, будет протекать, как ОРЗ.

Почему нет заболевших в Африке

В Африке проблемы с продолжительностью жизни, поэтому там мало стариков. Также огромные проблемы с тест-системами, поэтому коронавирус определяют не у всех. На континенте много ультрафиолета, а коронавирус его боится.

Вегетарианство и коронавирус

Если у вас разнообразное полноценное питание с белками растительного происхождения, это никак не повлияет на коронавирус.

Можно ли быть переносчиком коронавируса, не болея самому

Да, можно. Двое суток до появления симптомов человек заражает других.

Ослабленный иммунитет

Слабый иммунный ответ ухудшает прогноз, однако, если речь идет о ребенке, то детские легкие устроены так, что способны противостоять коронавирусу даже при ослабленном иммунитете. В подобных случаях нужно следовать мерам социальной гигены.

Поможет ли иммуноглобулин

Человеческий иммуноглобулин - концентрат антител, которые есть у людей. Его можно дать человеку со слабым иммунитетом. Однако у людей сегодня нет антител к коронавирусу, поэтому человеческий иммуноглобулин бесполезен.

Мнение о рукотворности коронавируса

Комаровский уверен, что коронавирус создала эволюция, а не человек.

Ингаляция и пульмикорт

Комаровский сказал, что нет смысла делать ингаляции два раза в день, если можно включить увлажнитель воздуха и постоянно вдыхать увлажненный воздух, а не пять минут в день. Влажные слизистые защищают организм.

Пульмикорт - гормональный препарат, а гормоны бесполезны в лечении коронавируса.

Можно ли детям гулять во время карантина

Детям можно практически все, но стоит понимать, в чем разница между карантином и каникулами. Если дети вместо сборов в классе приходят в другое помещение, нет смысла вводить карантин.

Плановая вакцинация

Плановые прививки нужно продолжать, но делать их нужно, если вы можете гарантировать посещение врача, минуя больных людей в больнице. Логично, что в период эпидемии нужно сидеть дома, а прививку от кори можно сделать позже.

Влияет ли прививка от гриппа на течение коронавируса

Нет, но снижается вероятность подхватить оба вируса сразу.

Прививка от кори

В Китае все привиты от кори, но болеют коронавирусом.

Может ли вирус распространяться по канализации

Через исправную канализацию вирус распространяться не может. Если есть проблемы, когда содержимое канализации попадает в жилые помещения, соблюдайте тщательно гигиену. Комаровский также посоветовал накрывать унитаз крышкой перед смыванием.

Обращаться ли к врачу с симптомами ОРВИ

С легким ОРВИ правильно сидеть дома, потому что врачи будут заняты тяжелыми больными. Однако проинформировать врача о своем состоянии нужно обязательно.

Можно ли кормить грудью, если мать больна коронавирусом

Нет данных, которые показывают, что вирус присутствует в грудном молоке. Однако матери придется сцеживать молоко, а кормить малыша из бутылочке лучше здоровым родственникам, чтобы больная не контактировала с младенцем напрямую.

Если кормить грудью нельзя, то когда можно будет начинать

Если вы здоровы и вас выписывают, либо находитесь в карантине и прошло 14 дней.

Можно ли заразиться через фрукты

Если больной коронавирусом пощупает яблоко грязными руками, а потом даст вам - да. Мойте фрукты.

Что такое "тесный контакт"

Расстояние менее двух метров и нахождение в замкнутом пространстве более 15 минут.

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