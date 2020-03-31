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Верховная рада в феврале начала рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли. На этот процесс должно было уйти несколько месяцев, ведь поправок больше 4 тысяч. Затем народные депутаты ушли на карантин и, казалось, финальное решение по закону будет нескоро. Однако сложная экономическая ситуация и требования Международного валютного фонда творят чудеса: на внеочередном заседании Рада за восемь часов смогла проголосовать все правки и принять закон во втором чтении. «Слово и дело» предлагает посмотреть, каким будет рынок земли в Украине.
Рынок земли заработает в Украине с 1 июля 2021 года. Отметим, раньше планировалось запустить рынок с 1 октября этого года.
Самое важное – землю смогут покупать только граждане Украины, государство, юридические лица Украины и территориальные общины. Вопрос о продаже земли иностранцам может быть решен исключительно на всеукраинском референдуме. Однако иностранцам запрещается приобретать в собственность землю, которая находится ближе 50 километров от государственной границы. Также ни при каких условиях землю не смогут купить компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора.
В законе есть несколько переходных периодов. До 1 января 2024 года граждане Украины смогут покупать земельные участки не больше 100 га. Кроме того, в этот период будет запрещено покупать участки юридическим лицам, а также покупать землю, которая находится в государственной или коммунальной собственности.
После января 2024-го граждане Украины смогут покупать землю площадью до 10 тысяч га. До 1 января 2030 года цена земельного участка не может быть меньшей ее нормативной денежной оценки. Кстати, рассчитаться за купленный земельный участок можно будет только в безналичной форме.
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Верховная рада в феврале начала рассматривать поправки к законопроекту о рынке земли. На этот процесс должно было уйти несколько месяцев, ведь поправок больше 4 тысяч. Затем народные депутаты ушли на карантин и, казалось, финальное решение по закону будет нескоро. Однако сложная экономическая ситуация и требования Международного валютного фонда творят чудеса: на внеочередном заседании Рада за восемь часов смогла проголосовать все правки и принять закон во втором чтении. «Слово и дело» предлагает посмотреть, каким будет рынок земли в Украине.
Рынок земли заработает в Украине с 1 июля 2021 года. Отметим, раньше планировалось запустить рынок с 1 октября этого года.
Самое важное – землю смогут покупать только граждане Украины, государство, юридические лица Украины и территориальные общины. Вопрос о продаже земли иностранцам может быть решен исключительно на всеукраинском референдуме. Однако иностранцам запрещается приобретать в собственность землю, которая находится ближе 50 километров от государственной границы. Также ни при каких условиях землю не смогут купить компании, владельцами которых являются граждане страны-агрессора.
В законе есть несколько переходных периодов. До 1 января 2024 года граждане Украины смогут покупать земельные участки не больше 100 га. Кроме того, в этот период будет запрещено покупать участки юридическим лицам, а также покупать землю, которая находится в государственной или коммунальной собственности.
После января 2024-го граждане Украины смогут покупать землю площадью до 10 тысяч га. До 1 января 2030 года цена земельного участка не может быть меньшей ее нормативной денежной оценки. Кстати, рассчитаться за купленный земельный участок можно будет только в безналичной форме.
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа