Польща та Україна на початку березня практично одночасно зафіксували перші випадки коронавірусу. Однак станом на 2 квітня ця кількість різниться в рази. Співвідношення летальних випадків до загальної кількості інфікованих не на користь України. ТСН.ua через місяць після початку боротьби країн з коронавірусом порівняв, як вони дають раду з епідемією, кому це вдається ліпше та чому.

Головні цифри

Україна

Станом на 10 ранку 2 квітня в Україні зафіксовано 804 випадки інфікування коронавірусом, з них 20 виявилися летальними, видужати вдалося 13. В Україні зберігається порівняно невисокий рівень смертності - близько 2,5%. В Італії, наприклад, цей показник сягає 8,2%. Перший випадок коронавірусу було зафіксовано 3 березня у Чернівецькій області, а вже через 10 днів стало відомо про першу смерть. Жертвою коронавірусу стала пенсіонерка з Радомишля Житомирської області, яка повернулася з-за кордону та довгий час займалася самолікуванням.

Польща

Тим часом у сусідній Польщі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 2633 випадки коронавірусу, померли 43 людини. Відсоток смертності там один з найнижчих в Європі, всього 1,7% від всіх виявлених випадків. Одужали в країні 47 людей.

Суттєва різниця між країнами в кількості проведення тестувань на коронавірус. Протягом місяця перевірили 3 834 українців, в Польщі за цей же період провели 61 178 тестів.

Що там з карантином

Обмежувальні заходи країни почали вводити практично одночасно. В Польщі 11 березня оголосили про скасування масових заходів, дітей зі шкіл відправили навчатися по домівках, а працівників почали переводити на віддалений режим роботи.

На день пізніше, 12 березня, на всій території України для протидії коронавірусу офіційно запровадили карантин. Кабінет міністрів України тоді ще на три тижні запропуновав встановлення обмежень на проведення масових заходів, у яких запланована участь 200 та більше осіб. Але це не стосувалося заходів державної необхідності. Проведення спортивних заходів також було можливим з дозволу міжнародних організацій, без глядачів.

Згодом обидві країни суттєво посилили карантин та подовжили його. Пропонуємо порівняти обмеження, які діють в Польщі та в Україні у квітні.

Польща

Нові правила карантину тут ввели 1 квітня. Зокрема, відстань між сторонніми особами в публічному просторі повинна бути не меншою 2 метрів. У продуктових магазинах та супермаркетах вводиться ліміт на перебування - до трьох осіб на одну касу, в поштових відділеннях - не більше двох осіб на одне вікно обслуговування. Перед входом до магазину кожна людина буде зобов'язана надіти одноразові рукавички. Після кожного клієнта в магазині повинна проводитися дезінфекція платіжного терміналу. Також вводиться заборона на функціонування в неділю супермаркетів.

У Польщі ввели максимальне обмеження на відвідування місць відпочинку - парків, скверів, бульварів, забороняється функціонування сервісу оренди велосипедів. Крім того, забороняється функціонування перукарень, косметичних і тату-салонів.

Пенсіонери матимуть виняткове право відвідувати продовольчі магазини і аптеки від 10 до 12 години дня.

В країні вводиться заборона на функціонування готелів або хостелів, за винятком місць, де проживають робітники, які працюють на будівництві або в інших місцях. Продуктові магазини працюватимуть від 6-ї години до півночі, аби уникнути скупчення людей

Україна

Кабінет міністрів теж оновив список заборон:

забороняється перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора;

забороняється переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

забороняється перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

забороняється відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у разі службової необхідності;

забороняється відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

забороняється проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

перебування в магазинах дозволено лише 1 людині на 10 кв.м., на продуктових ринках - одна людина на 20 кв.м.

Обидві країни максимально скоротили курсування громадського транспорту. В Україні міжміські пасажирські перевезення, метро та залізниця не працюватимуть до 24 квітня. В Польщі карантин поки подовжили до 11 квітня, там також зупинили метро та пасажирські перевезення.

Як закривали кордони

Польща та Україна закрили спільний кордон, а також кордони з іншими країнами. 15 березня оголосили про це в Польщі. Спочатку польські кордони були закриті для іноземців на 10 днів. При цьому всі поляки могли повернутися на батьківщину. Після повернення їх поміщали на обов'язковий 14-денний домашній карантин.

Призупинено було міжнародне пасажирське авіасполучення та залізничне сполучення.

Україна закрила кордон для іноземців 16 березня, а через день припинила пасажирські перевезення з іншими країнами. Українських громадян евкуювали авіа- та залізничними (у разі з українцями в Польщі) спецрейсами. Українцям, які поверталися додому, теж радили перебувати на двотижневому домашньому карантині.

Згодом обмеження на кордонах стали ще жорсткішими.

Україна посилила контроль на кордонах, а від починаючи з квітня всіх тих, хто повернувся з-за кордону відправлятимуть на примусову обсервацію.

Польща закрила свої кордони до 13 квітня. Поляків продовжують пропускати, однак відправляють на обов’язкову обсервацію.

Рейди поліції і мобільний застосунок

За дотриманням карантину осіб, які повернулися з-за кордону в Польщі та Україні, спочатку стежили правоохоронці. І якщо в Україні така тенденція зберігається й надалі, то Польща тут впровадила технологічні рішення. В країні створили спеціальний застосунок для тих, хто перебуває на карантині, аби відстежувати їхнє перебування. Спочатку його пропонували встановлювати добровільно, а потім це стало обов’язковим для людей, які повернулися з-за кордону та перебувають у самоізоляції.

Штраф за порушення карантину в Польщі сягає від 5 до 30 тисяч злотих (близько 30-200 тисяч гривень).

В Україні штрафи за порушення карантину - від 17 до 35 тисяч гривень.

Лікування хворих

Щодо лікування інфікованих коронавірусом, то і в Польщі, і в Україні, аби не перевантажити систему охорони здоров’я, шпиталізують лише тих, хто потребує термінової допомоги медиків.

В Україні визначено 242 лікарні для шпиталізації інфікованих коронавірусом, в Польщі таких всього 88. Однак кількість пацієнтів суттєво відрізняється

Так, в Польщі станом на 2 квітня, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, госпіталізовано 2 317 хворих, 183 тисячі перебувають на карантині, окрім них, ще понад 163 тисячі поляків перебувають в самоізоляції після повернення з-за кордону. В Україні госпіталізовано всього 398 людей, інші лікуються вдома.

ТСН