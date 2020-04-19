В Житомирской области, где огонь уже уничтожил 39 частных домов, не стихают сильные пожары.

Юрий Мельник, пресс-секретарь главы Житомирской ОГА рассказал "Стране", что происходит в регионе на фоне масштабных возгораний.

По словам Юрия Мельника, пожары в Житомирской области начались 16 апреля около 11:30. Огонь затронул 8 сел и населенных пунктов общей площадью 4 240 гектаров. Вчера глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко и представители ГСЧС облетели область на вертолете, чтобы оценить масштабы пожара.

"Количество зон тления уменьшилось, состоянием на 07:00 осталось где-то 4 участка тления, а всего было 18 пожаров в области. Больше всего пострадали села Островцы, Магды, Лычманы, Нижнерудня, Бережесть. Эвакуировали 53 человека. Их эвакуировали в Дом культуры, который находится в Гладковецке Овруцкого района. Их обеспечили первыми необходимыми вещами", - заявил Мельник.

По словам Мельника, часть эвакуированных людей являются представителями религиозной общины, которые поселились в заброшенных домах и остались там жить.

"Они верили, что их должен спасти Господь Бог, а не простые люди в форме, поэтому спасателям иногда приходилось силой уговоров их выводить. Спасатели рисковали своей жизню. Как оказалось, вещей у этих людей особо нет. Их покормили, привезли в Дом культуры, они были как отшельники, не хотели общаться", - отметил чиновник.

Мельник также утверждает, что парк Древлянский, который был создан после катастрофы на ЧАЭС от пожаров не пострадал, поэтому распространения радиации на данный момент не наблюдается.

Рассказал представитель Житомирской ОГА и о версиях возникновения пожаров в регионе.

"Есть две версии: поджоги и естественный фактор. Что касается последнего, то если бы была нормальная зима, мы могли бы остановить это. Очень низкое количество осадков и зимнего покроя. Версия поджога тоже есть, потому что некоторые жители села Першотравенского готовились к поминальным дням. Они могли поджечь мусор, но, по выводам экспертов, один такой костер не мог привести к такой трагедии, село находится в 10 км от места пожара", - говорит Мельник.

Он также добавили, что часть эвакуированных из-за пожаров людей живет в Гладковецком Доме культуры, остальные 18 апреля решили вернуться туда, где на месте их жилищ остались пепелища.

"Мы им предлагали помощь, говорили, чтобы они оставались, мы готовы им помочь. Они поблагодарили за еду, но они вернулись. Это около 30-35 людей. Они попросили велосипед, инструменты для строительства и стройматериалы. Они сказали, что больше им ничего не нужно. Мы ищем способы, как их обеспечить. Все остальные, скорее всего, будут поселены в общежития на первое время, также мы обеспечим их всем необходимым", - сказал Мельник.

Он заявил, что на данный момент власти Житомирской области ожидают рассмотрения регионального бюджета, чтобы выделить компенсации пострадавшим.

"Сумма компенсации будет больше чем 10 000 гривен. Пока неизвестно точной суммы, потому что этим занимается департамент финансов, а сейчас период праздников, поэтому вопрос обсудят с понедельника и когда будут найдены деньги в бюджете. Большая часть бюджета заблокирована, потому что огромную часть составляли капитальные расходы, в том числе и расходы на большое строительство, поэтому будет сложно найти деньги, но мы все равно найдем", - сказал нам Мельник.

Юлия Корзун, Страна