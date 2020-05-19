Почему большинство талантливых и подающих надежду молодых футболистов Николаевских ДЮСШ играют в других профессиональных клубах различных чемпионатов Украины по футболу? Сергей Кантор развёрнуто ответил на этот вопрос клубной пресс-службе.

«Это не вопрос, а целая глыба! Не в бровь, а в глаз! Когда я имел «счастье» заняться профессиональным футболом, то по началу не до конца понимал всей сути проблематики вопроса. Если проблемы инфраструктуры были очевидны, то этот вопрос оказался намного глубже! Со временем я стал вникать и в футбольную составляющую и получилось, что без полноценной структуры профессионального клуба, футбол не возможно развивать ни в городе, ни в области! Тогда и было принято решение реализовать такой проект, как Кластер Николаевский футбол! Это дает возможность объединить всю футбольную общественность города и области, а также это является мощным толчком к развитию футбола в регионе в целом. На начальном этапе мы создали вторую команду, в которой сегодня уже выступают в основном воспитанники наших ДЮФШ , команду U-19, и на сегодняшнем этапе — ДЮФШ МФК Николаев, которая позволила сформировать целостную структуру МФК Николаев, выступающего в Профессиональной футбольной лиге Украины.

Возвращаюсь к вопросу. Вчера у талантливого мальчишки не было возможности попробовать свои силы в структуре своего родного клуба. Случались единичные случаи, но в меру объективных причин любое приглашение молодого парня академией Премьер лиги или какого-нибудь профильного интерната в Днепре, Киеве, Львове — было «целью» всей подготовки наших ДЮСШ (здесь на поверхности лежит основной вопрос — деньги потраченные Николаевской громадой). По итогу на выходе мы недополучали при выпуске всех наших возрастных групп до 10 человек (с ума сойти). Почему? А потому что от набора и до выпуска они могут разъехаться в разных направлениях! Вот такие сегодняшние реалии. Сегодня некоторые из них вернулись и мы задействовали в нашем дубле, но! Тут нас ожидает большое удивление! Тот игрок, который уехал из ДСФШ города, допустим, в 13 лет и пробыв в любой академии или интернате несколько лет, не подписавши там профессионального контракта и которого мы хотим вернуть домой, стоит уже для нас денег. Таков регламент украинского футбола??!!

Получается, что за деньги громады мы воспитываем для кого-то игроков, а потом когда они остаются у разбитого корыта и мы хотим им дать еще один шанс, так на нас еще накладываются финансовые обязательства, за вложенные нами же раннее в этих ребят средства! Выходит, что город работает «в холостую», як кажуть на Українi — «шоб було»…

Поэтому я считаю, что в первую очередь все школы должны плотно сотрудничать между собой, каждый талантливый мальчик любой ДЮСШ города Николаева в возрасте 11-12 лет должен попадать в структуру профессионального клуба города Николаева! Там он сможет пройти все ступени подготовки, получать образование, жить в семье (а это немаловажный фактор!). Живя с малых лет в «наших общежитиях», они получают психологические травмы на всю оставшуюся жизнь, те, кто это прошел, меня поймут! Исключения бывают редко. А в конечном итоге воспитанники могут выйти на газон Центрального стадиона родного Николаева, в составе главной команды города!!! Это и есть наша конечная цель.

Общими силами мы должны развивать нашу футбольную инфраструктуру, поднимать уровень наших тренеров, финансово их мотивировать!! Сегодня в наших планах открыть несколько филиалов ДЮФШ в разных районах города. В них мы будем контролировать развитие ребят и к 12 годам, а возможно и раньше, они будут отбираться в первый состав своего возраста в клубе. Эта модель должна касаться и всех остальных футбольных школ города. В этом случае, мы имеем четкую и понятную структуру вертикали обучения футболу с детских лет, вплоть до перехода в профессиональный футбол. Только в таком случае мы сможем «на равных» конкурировать с лучшими командами Украины в детско — юношеском футболе, а так же увидеть Николаевских ребят в сборной нашей родины».