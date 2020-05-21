IQOS – это технологичная альтернатива сигаретам без горения, дыма и пепла, которая изменила жизнь курильщиков и тех, кто их окружает. Отличная новость – официальное представительство IQOS теперь есть и в Николаеве. Фирменный магазин IQOS Space находится по адресу ул. Спасская, 50/4. Расскажем подробнее, что такое IQOS и как он работает.

Что такое IQOS и чем он лучше сигарет

IQOS – это система нагревания табака, современная технологичная альтернатива сигаретам. Главный принцип работы устройства – гаджет не сжигает, а только нагревает табак. В отличии от сигарет, где температура горения достигает 800 градусов Цельсия и выше, в айкосе табак нагревается всего до 300-350 °C. Этого достаточно, чтобы пользователь мог получить привычный вкус и аромат табака, а также никотин, но избежать горения и дыма.

Благодаря технологии нагревания вместо горения у IQOS есть целый ряд преимуществ перед сигаретами:

1) намного меньше вредных веществ

В сигаретах табак и бумага сгорают, и в результате образуется дым с продуктами горения, которые вдыхает курильщик. Продукты горения – это более 6000 химических веществ, и минимум 1% из них имеют доказанный вред для здоровья (канцерогенные смолы, угарный газ, формальдегид, аммиак и т.д.). В айкос горения нет, а значит – нет и вредных продуктов горения. При использовании IQOS выделяется на 95% меньше вредных веществ по сравнению с сигаретным дымом.

2) нет горения, дыма и пепла

С сигаретами всегда есть риск неудачно стряхнуть пепел с «огоньком», пропалить одежду или даже поджечь что-нибудь. С IQOS, где ничего не горит, этого не произойдет. Дыма и пепла – результатов процесса горения – тут тоже нет. Поэтому айкос является не только менее вредной, но и более удобной и гигиеничной заменой курению.

3) нет горелого запаха, как от сигарет

Сигаретный дым имеет неприятный запах гари, и этот запах не нравится окружающим и зачастую самим курильщикам. В IQOS вместо дыма – легкий аэрозоль, который не имеет горелого запаха, быстро развеивается и не въедается в кожу, одежду, волосы и все вокруг. Так что эффекта «прокуренности» с IQOS не будет.

4) нет темного налета на зубах

Продукты горения, которые содержатся в сигаретном дыме, оседают в полости рта, создают темный налет на зубах и портят эмаль. С IQOS продуктов горения нет, так что цвет улыбки не пострадает, а дыхание останется свежим.

5) IQOS можно использовать в помещении

Дома, в авто, в офисе и даже в заведениях – словом, там, где сигарету не покуришь. С IQOS нет едкого дыма, неприятного горелого запаха и вреда для окружающих в виде пассивного курения. Поэтому к гаджету, в отличии от сигарет, лояльны даже некурильщики.

Как работает IQOS

IQOS – это альтернатива сигаретам. Поэтому процесс использования устройства продуман так, чтоб быть похожим на обычное курение и учитывать привычку пользователя. Держатель для стика легкий, тонкий, выглядит и ощущается в руке как миниатюрный мундштук. В стиках – табак, обработанный особым образом специально для нагревания. Даже сеанс IQOS рассчитан на 14 затяжек или 6 минут, так же, как сигарета.

Состоит устройство из 2-х элементов: держателя для стика и небольшого зарядного блока, где держатель подзаряжается между сеансами. В держателе есть специальное керамическое лезвие, которое нагревает табак до нужной температуры. Чтобы начать, нужно включить держатель, нажав на нем кнопку до легкой вибрации, а потом вставить стик. Через 15-20 секунд табак нагреется, и можно приступать. Когда сеанс закончится, нужно достать использованный стик, слегка потянув колпачок на себя, а держатель поместить в зарядный блок на подзарядку.

Можно ли с IQOS бросить курить

Нет, IQOS не поможет бросить курить. Это полноценная и значительно менее вредная замена сигаретам, но не способ бросить курить. Айкос нагревает табак, в котором, что естественно, есть никотин. А никотин вызывает привыкание.

Также отметим, что IQOS не является полностью безопасным продуктом. Безопаснее всего – отказаться от курения вообще и не потреблять табак и никотин никаким другим способом. IQOS предназначен только для совершеннолетних курильщиков, которые не намерены отказываться от привычки, но хотят перейти на лучшую альтернативу сигаретам и получать меньше вредных веществ.

IQOS: модели и цены

В продуктовой линейке бренда есть три модели: IQOS 2.4. Plus, IQOS 3 Multi і IQOS 3 DUO. Все гаджеты работают по технологии нагревания табака вместо горения. Между собой они отличаются дизайном, цветовыми решениями и некоторыми дополнительными функциями (а Multi – также конструкцией).

IQOS 3 DUO – это последняя и самая прокачанная версия гаджета. В этой модели есть функция использования 2-х стиков подряд, smart-батарея и ускоренная подзарядка за 10 секунд, NFC-чип для быстрого коннекта со смартфоном и 6 цветов корпуса на выбор.

Цена: 1999 грн

IQOS 2.4 Plus – это базовая модель системы нагревания табака. Благодаря простоте, удобству и функциональности, а также доступной цене IQOS 2.4 Plus считается самой популярной версией гаджета. Представлен в 3-х цветах корпуса: черном, белом и синем.

Цена: 999 грн

IQOS 3 Multi – это устройство формата «все-в-одном», которое позволяет использовать до 10 стиков без перерыва на подзарядку. Стильный и компактный гаджет весит всего 50 г, удобно лежит в руке и легко помещается в карман или самую миниатюрную сумочку.

Цена: 1999 грн

Стоимость пачки стиков HEETS – 53 грн, на уровне с качественными сигаретами.