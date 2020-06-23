У західних областях України вже кілька днів вирує негода. Через великі дощі місцеві річки почали виходити із берегів, проривати дамби та підтоплювати населені пункти.

Найбільше від негоди страждають три області: Івано-Франківська, Чернівецька та Закарпатська. Поліцейські та рятувальники активно працюють над ліквідацією наслідків та допомагають евакуйовуватися місцевим жителям.

Один із найбільш постраждалих регіонів — Верховинський район на Івано-Франківщині. Тут ДСНС навіть залучила спеціальний вертоліт, який підвозить продукти харчування до найгірше доступних місць, куди заблоковані дороги.

Окрім підтоплень, річки також розмивають ґрунти, чим провокують зсуви та сходження селевих потоків.

За даними місцевих ЗМІ, уже відомо про трьох жертв негоди. У селі Дземброня (Верховинський район) жінка 1948 року народження впала у бурхливий потік води. Також у селі Яблуниця (неподалік Яремче) у річку злетів автомобіль із двома людьми — вони загинули.

У Кабміні повідомили, що станом на полудень 23 червня у 38 населених пунктах Івано-Франківської області підтоплено 43 житлових будинки, 92 дворових господарства, 21 присадибна ділянка та понад 5 га сільгоспугідь.