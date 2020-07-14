Верховна Рада ухвалила закон про легалізацію азартних ігор, які в Україні були заборонені 11 років. НВ Бізнес вибрав головні положення документу.

Всі азартні ігри в Україні, за винятком лотерей, знаходяться поза законом з червня 2009-го. Відповідний законопроект ініціював уряд Юлії Тимошенко, яка називала гральний бізнес мафіозним та звинувачувала в руйнуванні духовності. Щоб ввести заборону, парламенту довелося подолати вето тодішнього президента Віктора Ющенка, який вважав ініціативу уряду популістською і непродуманою. Менше ніж через місяць після вступу закону в силу Тимошенко визнала, що заборона загнала гральний бізнес у тінь. Довгий час нелегальні азартні ігри проводилися під виглядом лотерей. За 11 років дії заборони в парламент подавались різні законопроекти про легалізацію грального бізнесу, але жоден не був прийнятий.

Сьогодні парламент 248 голосами ухвалив проект закону 2285-д про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор. На його розгляд у другому читанні знадобилося декілька засідань, оскільки нардепи подали майже 3,5 тиячі поправок.

Після вступу закону в силу в Україні буде дозволена діяльність казино та букмекерських пунктів (у тому числі в мережі інтернет), залів гральних автоматів та організація онлайн-покеру. До азартних ігор в казино парламент відніс рулетку, ігри в карти (зокрема покер) та в кості, а також ігри на гральних автоматах. Букмекерська діяльність — це проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора).

«Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитись виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених цим законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор», — йдеться в документі.

В законі вказано, що лотереї, спортивний покер, більярд та боулінг до азартних ігор не належать.

За підрахунками профільного комітету, в бюджет від легалізації азартних ігор в перший рік надійде від 2,5 до 4 млрд грн. В законі про держбюджет-2020 передбачено надходження від ліцензій в розмірі 4,4 млрд грн, які будуть спрямовані в спецфонд. Все, що перевищить цю суму, піде на субвенцію місцевим бюджетам на фінансування різних освітніх і медичних програм.

Де та як працюватимуть казино

Казино можна буде розміщувати в:

готелях категорії «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 100 номерів ( для Києва — не менше 150 номерів);

для Києва — не менше 150 номерів); заміських комплексах відпочинку з двох або більше будівель загальною площею не менше 10 тисяч кв. метрів з обов’язковим оснащенням готелем категорії «пять зірок»;

спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням Кабміну.

Голова підкомітету з питань організації та оподаткування грального бізнесу комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк («Слуга народу») на засіданні парламенту відзначив, що в Україні є приблизно 380 готелів, яким присвоєно категорії. З них п’ятизіркових — не більше 50.

Територіальною спеціальною гральною зоною може бути територія за межами населених пунктів; територія населених пунктів поза межами житлових районів; територія, що потребує додаткового стимулювання її соціально-економічного розвитку. Всього Кабмін може створити не більше п’яти таких зон.

Термін виплати виграшу закладами казино не може перевищувати 30 днів з дати звернення гравця.

Ліцензія на діяльність казино видається на п’ять років (сума сплачується щорічно рівними частинами). Для Києва плата є еквівалентною 60 тис. мінімальних заробітних плат на 1 січня відповідного року (283,4 млн грн в 2020 році), для інших населених пунктів та за межами населених пунктів — 30 тис. мінімальних заробітних плат (141,7 млн грн).

Щорічна плата за кожну ліцензію на гральний стіл становить 175 мінімальних зарплат (826,5 тис. грн) за один гральний стіл з кільцем рулетки та 90 мінімальних зарплат (425 тис. грн) за один гральний стіл без кільця рулетки. Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат — шість мінімальних зарплат (28,3 тис. грн).

Ліцензія на діяльність казино у мережі інтернет видається теж на п’ять років. Щорічна плата складає 6 500 мінімальних зарплат (30,7 млн грн). Вона не передбачає можливість проводити ігри в покер. Для цього потрібна окрема ліцензія.

Передбачена також можливість отримати інвестиційну ліцензію на діяльність казино за умови будівництва заявником готельного комплексу категорії «п'ять зірок» з номерним фондом не менше 150 номерів (для Києва — не менше 200). Вона видається безкоштовно на 10 років, але за окремі ліцензії на всі гральні столи та гральні автомати потрібно буде платити за загальними правилами.

Діяльність букмекерів

Букмекерські пункти будуть розміщуватися в готелях 3−5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва — не менше 50 номерів), а також на іподромах. Загальна площа приміщення букмекерського пункту повинна становити не менше 50 квадратних метрів.

Організаторам букмекерської діяльності заборонено приймати ставки на події та ігри, що мають ознаки лотереї; на віртуальні події та ігри; на події, результат яких визначається за допомогою генератора випадкових чисел; на події, що мають ознаки посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян. Термін виплати виграшу не має перевищувати десяти робочих днів.

Ліцензія на проведення букмекерської діяльності (в букмекерському пункті та в мережі інтернет) видається на п’ять років за 30 тис. мінімальних заробітних плат (141,7 млн грн). Щорічний розмір плати за ліцензію на букмекерський пункт становить 30 мінімальних зарплат (141,7 тис. грн).

Зали гральних автоматів

Їх можна розміщувати в готелях категорій 3−5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва — не менше 50 номерів). Площа приміщення залу гральних автоматів повинна становити не менше 300 квадратних метрів. Їх не можна відкривати у населених пунктах з населенням менше 10 тис. осіб. Термін виплати виграшу не може перевищувати 30 днів.

Ліцензія на проведення азартних ігор в залах гральних автоматів видається також на п’ять років за 7 500 мінімальних зарплат (35,4 млн грн). Щорічна плата за ліцензію на гральний автомат становить шість мінімальних зарплат (28,3 тис. грн) за один гральний автомат.

В одному залі гральних автоматів має бути не менше 50 таких автоматів. Одна ліцензія дозволяє розмістити 250 гральних автоматів.

Ліцензія на проведення азартних ігор в покер в мережі інтернет видається на п’ять років за 5 000 мінімальних заробітних плат (23,6 млн грн).

Новий регулятор

За законом, Кабмін створить уповноважений орган — Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Вона складатиметься з голови та шести членів, яких обиратимуть на конкурсі. Призначати та звільняти їх буде уряд.

Стати головою та членами Комісії зможуть громадяни України, які мають вищу освіту (у сфері публічного управління та адміністрування, економічну або юридичну), бездоганну ділову репутацію, загальний стаж роботи не менше семи років (з них досвід роботи на керівних посадах — не менш як три роки), а також вільно володіють державною мовою. Строк повноважень становить чотири роки. Одна людина не може бути членом Комісії більше двох строків підряд. На засіданнях органу мають бути присутніми не менше п’яти членів. Рішення приймаються більшістю голосів.

Новий орган розроблятиме ліцензійні умови та видаватиме ліцензії (передбачено 11 видів). Затверджувати ліцензійні умови буде Кабмін. Одна ліцензія дає право використовувати тільки один бренд організатора азартних ігор.

Комісія буде також формувати ряд нових реєстрів, зокрема реєстри організаторів казино, онлайн-казино, букмекерської діяльності, азартних ігор у залах гральних автоматів, гри в онлайн-покер, а також реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. Усі реєстри, за винятком останнього, будуть відкритими та публікуватимуться на сайті регулятора.

Крім цього, Комісія має створити виключний перелік грального обладнання, яке підлягає обов’язковій сертифікації, і перелік тих, хто може проводити сертифікацію. Забороняється використовувати несертифіковані гральні автомати та автомати, які випущені до 2019 року.

Щоб регулятор міг контролювати діяльність в сфері азартних ігор, буде створена Державна система онлайн-моніторингу. Організатори азартних ігор зобов’язані підключити до неї гральне обладнання, в тому числі онлайн-системи. В систему поступатиме інформація про всі прийняті та повернуті ставки, виплачені виграші, валовий дохід організатора азартних ігор. Усі операції в системі повинні фіксуватись у режимі реального часу із зазначенням моменту її здійснення (до секунд).

Проте Державна система онлайн-моніторингу почне працювати не раніше, ніж через два роки після набрання законом чинності. Після введення системи в експлуатацію у організаторів азартних ігор буде шість місяців, щоб підключити до неї гральне обладнання.

До запуску Державної системи онлайн-моніторингу щорічну рівну частину плати за ліцензію на провадження букмекерської діяльності, діяльності онлайн-казино та щорічну плата за гральний автомат потрібно буде сплачувати у потрійному розмірі.

Хто може бути організатором азартних ігор в Україні

Згідно з законом, організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа — резидент України зі статутним капіталом не менше 30 млн грн (грошовими коштами). Бенефіціарами такої юрособи не можуть бути резиденти Росії. Вона не може ними прямо чи опосередковано контролюватися.

Також організатором азартних ігор не можуть бути банки та інші фінансові установи; неприбуткові організації; юридичні особи, яким суд заборонив займатися проведенням азартних ігор.

Організатор зобов’язаний оформити цільовий банківський депозит чи банківську гарантію здійснення виплати виграшів на суму 7 200 мінімальних зарплат (в 2020 році - 34 млн грн). Працювати в закладах казино, букмекерських пунктах, залах ігрових автоматів можуть лише люди у віці від 21 року.

У законі також вказано, що організатори азартних ігор не можуть пропонувати або давати гравцям безкоштовно чи в якості винагороди алкогольні напої, пиво, слабоалкогольні напої чи тютюнові вироби. Крім цього, заборонено приймати ставки у кредит (крім оплати ставки кредитними або дебетовими картками), надавати гравцям позики для участі у грі, розміщувати у гральних закладах банківські та кредитні установи, ломбарди, банкомати, пункти обміну валют.

Хто не зможе грати в азартні ігри

Згідно з законом, гравцями не можуть бути:

недієздатні та обмежено дієздатні особи;

особи, які не досягли 21 року;

особи, які відповідно до законодавства мають відповідні обмеження;

особи, які перебувають в стані наркотичного чи алкогольного сп’яніння;

особи, визнані адміністрацією закладу небажаними;

особи, внесені до Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх.

Кожен зможе самостійно обмежити себе в участі в азартних іграх на строк від шести місяців до трьох років. Для цього потрібно особисто подати будь-якому організатору азартних ігор або Комісії заяву про самообмеження та пред’явити документ, що посвідчує особу. Людину, що подала таку заяву, внесуть в Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. Відкликати заяву про самообмеження не можна.

Суд може заборонити людині відвідувати гральні заклади на строк від шести місяців до трьох років, якщо вона «завдає шкоду самому собі і/або своїй сім'ї через приведення до тяжкого матеріального стану».

Тимчасово (до винесення рішення суду, але не більше ніж на шість місяців) внести особу в реєстр може також Комісія за заявою членів сім'ї першого ступеня споріднення або законних представників. Регулятор може задовольнити заяву членів сім'ї, якщо:

людина витрачає на азартні ігри більше, ніж її особистий дохід;

її борги перевищують 100 прожиткових мінімумів ( 211,8 тис. грн на момент ухвалення закону);

211,8 тис. грн на момент ухвалення закону); вона не платить аліменти більше трьох місяців;

особа або члени її сім'ї отримують житлову субсидію чи пільги на сплату житлово-комунальних послуг.

Організатори азартних ігор мають проводити ідентифікацію відвідувачів на підставі оригіналу документа, що посвідчує особу та підтверджує вік (збір інформації про ПІБ, вік, наявність або відсутність особи в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх). Вторинна ідентифікація може здійснюватися на підставі ідентифікаційної картки гравця.

Відповідальність за порушення

За порушення положень закону передбачено фінансові санкції. Максимальний розмір штрафу — 1000 мінімальних зарплат (4,7 млн грн). Фінансові санкції застосовуються за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яке може бути оскаржене в суді.

Рада також передбачила адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення закону. Наприклад, організація азартних ігор без ліцензії або проведення лотерей особою, яка не має статусу оператора лотерей, є кримінальним правопорушенням і карається штрафом в розмірі 10−40 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тис. грн — 680 тис. грн). Правоохоронцям, які «умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб» не вжили заходів для припинення незаконного проведення азартних ігор та лотерей, загрожує позбавлення волі на строк від шести до восьми років.

Тетяна Літвінчук, Новое время