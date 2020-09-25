25 октября в Украине пройдут местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов городских, районных, областных советов, мэров городов, глав сельских и поселковых советов.

После того, как Верховная Рада приняла изменения в Избирательный кодекс, голосование пройдет по гибридной системе - в маленьких населенных пунктах мажоритарка, в крупных - пропорциналка с открытыми списками. Причем схема определения победителей по ней крайне сложная. Пожалуй, самая сложная в истории украинских выборов.

Кроме того, местные выборы 2020 года пройдут на новой территориальной основе после укрупнения районов. То есть в октябре будут выбирать советы общин и депутатов в отформатированные райсоветы.

Собрали наиболее существенные изменения местных выборов-2020, а также по каким правилам пройдет голосование и как заполнять новые бюллетени.

Мажоритарка и пропорционалка

По мажоритарной системе будут голосовать только в территориальных общинах до 10 тысяч избирателей. Там возможно самовыдвижение кандидатов. От одного округа депутатами могут стать от 2 до 4 человек (ранее депутатом мог стать только один человек от округа). То есть у избирателя только один голос, но победителей на округе будет несколько. Они ранжируются по количеству набранных голосов.

В населенных пунктах от 10 тыс. избирателей выборы в местные советы пройдут по новой пропорциональной системе с открытыми списками, самовыдвиженцы не смогут баллотироваться. Депутатские мандаты получат партии, преодолевшие барьер в 5% голосов.

Ранее пропорционалка была в городах от 90 тысяч и более. Это значит, что советы в небольших городках и даже крупных поселках будут избирать по партийным спискам.

Выборы мэров

Для городов, где избирателей больше 75 тысяч, выборы мэров могут проходить в два тура. Второй тур назначат, если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (от 50%+1 голос).

В населенных пунктах с менее 75 тыс. избирателей глав советов будут избирать на основании простого большинства.

Гендерная квота и залог

Среди новшеств на местных выборах - ограничение параллельного баллотирования. Кандидаты смогут одновременно избираться только на два уровня местных советов, например, в городской и областной совет, или в районный и областной.

Кандидат в мэры в большом городе сможет одновременно выдвигаться только депутатом в горсовет.

Те, кто баллотируются на должность главы сельского, поселкового или городского головы в населенных пунктах, где менее 75 тыс. избирателей, одновременно могут выдвигаться в депутаты соответствующего сельского, поселкового, городского совета.

В предыдущей редакции Избирательного кодекса таких ограничений не было, поэтому партии могли выдвигать одних и тех же кандидатов на разных округах.

Еще одно нововведение - гендерная квота: не менее 40% представителей одного пола в списке. То есть на пять кандидатов в списке партии должно быть не менее двух женщин.

Также на местных выборах ввели залог для кандидатов. Это касается и самовыдвиженцев, ставленников партий.

Для кандидата в мэры города, где избирателей менее 75 тысяч, залог составит примерно 4700 гривен. Кандидат в депутаты в общине с 10 тысяч избирателей, должен заплатить около 940 гривен. То есть залог зависит от количества избирателей: на каждую тысячу избирателей нужно буде внести 209 гривен.

Как выглядит бюллетень и как его заполнять

В бюллетенях на местных выборах 2020 кроме партии избиратель сможет проголосовать за конкретного кандидата в депутаты от каждой политсилы.

Новые бланки выдадут, если в территориальной общине более 10 тысяч избирателей (то есть везде, где выборы проходят по пропорциональной системе, а не по мажоритарке). Также такой бюллетень получат для голосования за депутатов районных и областных советов.

Вместо одного окошка, где надо ставить галочку, будет два - с перечнем партий и списками кандидатов (от 5 до 12 человек от каждой партии).

Сначала нужно выбрать партию и поставить галочку или плюсик в первом квадрате. Во второй квадрат вписывают номер кандидата в партийном списке, за которого избиратель отдает голос.

Обратите внимание, что в левой колонке стоит наименование партии и первый номер общегородского списка. В то время как в правой колонке стоят кандидаты, которых партия предлагает по конкретному территориальному избирательному округу. И именно цифру по их фамилиям и нужно поставить около галочки партии, за которую будете голосовать.

Вписывать цифры за кандидата во второй квадратик нужно будет внимательно, указав точный номер, указанный рядом с его фамилией (не 5, а 05; не 2, а 02 и т. п.). Цифры нужно будет внести на трафарет так, как раньше вписывали почтовый индекс на конвертах - то есть по пунктиру.

Как будут считать голоса и определять победителя по партийным спискам?

Подсчет голосов при новой избирательной системе - это настоящая "высшая математика", в которой трудно разобраться даже специалистам.

Проще всего с первым номером общегородского (или общеобластного) списка. Он в любом случае попадет в Совет, если партия преодолеет 5% барьер.

А вот со всеми остальными все гораздо сложнее.

Начнем с того, что появляется такое понятие как "избирательная квота".

Она определяется исходя из общего числа голосов, полученных всеми партиями, преодолевшими избирательный порог, которое нужно разделить на количество депутатских мест в местном совете. При этом не учитываются мандаты, закрепленные за первыми номерами партий.

По расчетам политтехнолога, народного депутата восьмого созыва Игоря Попова, избирательная квота на выборах в Киевсовет составит 4,2-5 тысяч голосов.

Условно говоря, партии, набравшей более 5%, а в одном из округов столицы взявшей 9 тысяч голосов, будет полагаться два мандата для кандидатов из "окружного" списка (9 000:4 200=2,142, но учитывается только целая часть).

При этом, по идее, эти двое отбираются из числа кандидатов, за которых проголосовало больше всего избирателей.

Но и тут все не так просто как кажется. Ведь вступает в силу еще одно правило, придуманное не ищущими легких путей законодателями - правило 25% голосов от размера квоты.

Если никто из претендентов не набрал хотя бы 25% от квоты, но при этом партия в целом по городу преодолела 5% барьер, то эти два мандата получат кандидаты №1 и №2 в "окружном" списке, даже если они собрали меньше голосов, чем коллеги.

То есть те, кто по воле партии оказался в конце списка, могут подняться выше исходя из набранных ими персонально голосов (в чем, собственно, декларируемая открытость партийных списков), если наберут не менее 25% от квоты. А если не наберут, то зайдут в горсовет в том порядке, в котором определила партия.

А еще нужно распределить так называемые компенсационные мандаты, которые складываются за счет голосов партии, не учтенных при вычислении количества мандатов в округах, где оперируют только целыми числами. На них претендуют кандидаты на высоких позициях в общегородском списке, причем не имеет значения, сколько голосов они лично собрали в округах.

Собственно говоря, гарантировать себе место в городском или областном совете (при условии, если партия возьмет там 5%) может только тот, кто наберет персонально максимальное число голосов в своем округе. То есть, по сути, получается та же самая мажоритарка (хоть и сильно запутанная), с ее главной "коррупционной" проблемой - стремлением кандидатов скупать голоса на округе. Причем при данной системе задача будет опередить конкурентов из списка своей же партии.

Сколько бюллетеней выдадут?

В зависимости от населенного пункта избиратели получат по несколько бюллетеней.

В большинстве населенных пунктов избирателю выдадут 4 избирательных бюллетеня: за мэра (главу населенного пункта); депутатов горсовета (поселкового или сельсовета); депутатов райсовета; депутатов облсовета.

Но будут и исключения. Например, в Киеве у избирателей будет по два бюллетеня - за мэра и депутатов горсовета (столица в Киевскую область не входит).

В Житомире, Кривом Роге, Кропивницком, Полтаве, Херсоне - выдадут на руки по 5 бюллетеней. Кроме стандартного набора, там будут выборы в районные советы в городе.

В Черниговской области 5 бюллетеней получат избиратели в одномандатном избирательном округе № 208, где в этот же день будут проходить довыборы в Верховную Раду.

Избиратели на подконтрольных украинской власти территории Донецкой и Луганской областей получат по 3 бюллетеня - за главу населенного пункта, депутатов в местный совет и депутатов в райсовет. Выборов в областные советы не будет.

Бюллетени будут отличаться по цвету:

- для выборов депутатов Верховного Совета АР Крым, областного совета - голубые бюллетени,

- для выборов депутатов районного совета - светло-зеленые,

- для выборов депутатов городского совета - светло-желтые,

- для выборов депутатов районного в городе совета - светло-серые,

- для выборов депутатов сельского, поселкового совета - кремовые,

- для выборов сельского, поселкового, городского головы - светло-розовые.

День голосования и оглашение результатов

Приглашения избирателям будут отправлены до 15 октября.

Голосование состоится 25 октября - с 08:00 до 20:00.

Результаты огласят 3-6 ноября.

Кто победит на местных выборах и какое они будут иметь значение для страны?

В последнее время стали появляться рейтинги партий на местных выборах.

Выглядят они в сравнении с обычными "парламентскими" рейтингами необычно.

Первое, что бросается в глаза - это низкие показатели ведущих партий страны.

Так, согласно недавним данным "Рейтинга", тройка лидеров такова - "Слуга народа" 16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" 12% и "Европейская солидарность" 11%.

И это существенно меньше (примерно на 5-7%), чем те же партии набирают по социологии на парламентских выборах.

И этот феномен вполне объясним, так как на местных выборах большую (а во многих случаях определяющую) роль будут играть партии, которые создали мэры или же просто известные в регионе люди. Именно они и оттянут на себя значительное число голосов общенациональных партий.

Например, партии Труханова и Кернеса отберут немало у "Слуг народа" и "Оппоплатформы" в Одессе и Харькове. У этих же партий отберут голоса "Пропозиция" и партия Вилкула в Днепропетровской области.

У "Евросолидарности" и "слуг народа" сильно "откусит" голоса в Киеве "Удар" Кличко, а во Львове партию Порошенко "пощипает" Самопомощь мэра Садового. На Западной Украине в целом немало возьмет голосов "Свобода", которая уже давно закрепилась в местной власти. И это тоже будут голоса, отобранные у Порошенко. И таких примеров можно привести еще много.

Поэтому пока все идет к тому, что главными победителями местных выборов станут именно местные элиты, закрепив процесс "ползучей федерализации".

За время после Майдана, когда центральная власть была слабой и вынуждена заигрывать с местными элитами, последние сильно укрепили свои позиции.

Немало этому способствовала и бюджетная реформа, которая увеличила процент налогов, оставляемых на местах. А значит у мэров появились крупные бюджеты и они стали финансово более мощными.

На фоне продолжающегося бардака в Киеве, мэры городов выглядят в глазах местного населения некими оплотами стабильности и порядка.

Единственный шанс лишить их власти был у "слуг народа", если б они провели местные выборы осенью прошлого года. Но "слуги" этот шанс упустили.

Впрочем, все написанное выше не означает, что процент, который наберут общенациональные партии не будет иметь значение.

Будет.

В первую очередь речь идет о тройке партий-лидеров - "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Евросолидарность". Партии мэров не смогут, за рядом исключений, сформировать самостоятельно большинство в местных советах. А потому они должны будут вступать в коалицию с кем-либо из партий общенациональных.

И это будет иметь важное значение, так как задаст идеологический вектор.

Потому что одно дело, когда коалиция в Одессе или в Харькове состоит из партии местных мэров и "слуг народа". И совсем другое дело, когда из партии мэров и ОПЗЖ. Это особенно важно накануне вступления в силу драконовских норм закона об украинизации. Как на это будет реагировать местная власть (и будет ли вообще) во многом и определится тем, сколько в том или ином регионе соберут общенациональные партии и какие именно.

Виктория Венк, Страна.ua