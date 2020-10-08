Елена Плахотная

День юриста – праздник, о котором знают многие. Ведь ни одна более-менее значимая жизненная ситуация не обходится без сопровождения этих специалистов. Однако для представителей фемиды это особый день, связанный с препятствиями, несправедливостью, сложными ситуациями, которые удалось преодолеть.

Поговорили с Еленой Плахотной - юристкой, помощницей депутата, которая уже год решает проблемы округа и в то же время участвует в процессе украинского законотворчества, отстаивая интересы николаевцев на государственном уровне.

— Что для вас День юриста?

— Для меня это возможность подвести итоги работы – по крайней мере, за год, сделать работу над ошибками и наметить приоритеты и векторы уже с учетом полученного опыта зафиксировать полученный профессиональны й рост.

Когда я выбирала профессию юриста, когда поступала на юрфак, конечно, у меня были определенные благородные стремления, но по большей части это был попросту тренд. Тогда многие становились юристами. Глубину, актуальность и ответственность данной профессии я осознала уже в ходе работы. Ведь часто юридические споры – это больше, чем отстаивание интересов. Это борьба за место под солнцем.

— Как планируете использовать юридический бэкграунд в работе депутата?

— На протяжении 17 я лет помогаю людям восстановить справедливость, а последний год – в качестве помощника народного депутата Украины – сделать жизнь комфортнее, а блага – доступнее. Я вижу множество вызовов и понимаю, что преодолеть львиную их долю можно и нужно именно на местном уровне.

— Расскажите подробнее об этих вызовах…

— Это, конечно, благоустройство района. Мы знаем, в каком состоянии находятся здания, придомовые территории, объекты транспортной инфраструктуры, даже элементарно спортплощадки. Еще одна «боль» Ингульского района, как и всего города, - это бездомные животные. Во всех развитых странах благодаря гуманному контролю их численности, созданию и своевременному финансированию приютов уже давно удалось минимизировать или решить данную проблему.

Еще одно важное направление, которое нуждается в реорганизации, — транспортная инфраструктура. Мосты, путепроводы, дороги - основные артерии не только района, но и всего припортового города. Создать условия для комфортного и безопасного передвижения - это моя миссия, ведь многие жители района работают и получают доход из сферы перевозок, в частности грузовых.

Пресс-служба партии «Слуга народа»